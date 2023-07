Fahrer verliert Kontrolle: Linienbus kracht frontal in Mauer

Bei dem Frontalunfall sind beide Personen in dem Linienbus leicht verletzt worden. © NEWS5 / Merzbach

Zuvor hatte der Busfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Warum der 50-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal in das Hindernis fuhr, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Mauer war Teil einer zur Straße hin angrenzenden Hofeinfahrt.

"Es war am Anfang unklar, wie viele Leute sich in dem Bus befanden", so Timo Sokol, Stadtbrandmeister der Feuerwehr in Forchheim. "Glücklicherweise ist der Bus nur mit zwei Personen besetzt gewesen, die beide bei dem Aufprall leicht verletzt wurden."

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.