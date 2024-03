Wo entsteht das Testzentrum für KI-Roboter? Digitalminister: "Bayern als einzig logischer Standort"

München - Bayern will in Sachen Zukunftstechnologien anfangen, sich einen Platz auf den vorderen Plätzen zu sichern. Nun möchte man beim Thema "KI-Roboter" ordentlich mitmischen.

In China äußerte er bei seinem Besuch die Idee, eine Magnetschwebebahn in Nürnberg errichten zu lassen.

Vor wenigen Tagen erst hat Ministerpräsident Markus Söder (57, CSU) die Werbetrommel bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA gerührt, das nächste Mondkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen bei München anzusiedeln.

Das angekündigte Abschaffen von Faxgeräten in öffentlichen Behörden des Freistaats reißt da niemanden vom Hocker. Doch jetzt möchte das weiß-blaue Bundesland die Trendwende schaffen.

Auch wegen der Versäumnisse der letzten Jahre in Sachen "regenerativer Energien", die von vielen Experten mindestens als Teil aufgeführt wurden, hatten sich Konzerne wie der E-Autobauer Tesla, das Batterie-Startup Northvolt oder der Chip-Gigant Intel gegen einen Standort in Bayern – oder Baden-Württemberg – entschieden.

Zuletzt musste der Süden immer wieder Schlappen hinnehmen in den Bereichen der modernen Technologie-Entwicklung.

I'll be Bayer: Bekommt der Freistaat das mögliche Prüf- und Testzentrum für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Roboter © Jens Büttner/dpa

Die Machbarkeitsstudie zu der Schwebebahn sei bereits in Auftrag gegeben.

Nun soll gleich nachgelegt werden: "Bayern ist DAS KI-Land – und der logische Platz für ein deutsches Prüf- und Testzentrum für KI-basierte Roboter", so Wissenschaftsminister Markus Blume (49, CSU) in einem Appell an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (54, Grüne).

"Nirgends in Deutschland werden mehr Start-ups erfolgreich gegründet als bei uns. Bayern ist ohne Zweifel Deutschlands Heimat für Hightech und einer der führenden Premium-Standorte für Zukunftstechnologien in ganz Europa", wirbt Digitalminister Fabian Mehring (35, Freie Wähler).

"Wir begrüßen die Initiative des Bundes zur Einrichtung eines Testzentrums für KI-Roboter und schlagen Bayern als einzig logischen Standort vor", sagte er in München.

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft derzeit die Einrichtung eines derartigen Prüf- und Testzentrums. Die Pläne dazu kamen vom sogenannten "Zukunftsrat" des Bundeskanzlers.