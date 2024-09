Zweite Carolabrücke? Diese Bauten in Bayern sind einsturzgefährdet

München - Viele Autobahnbrücken in Deutschland sind nach einer Datenauswertung von Bauexperten in einem bedenklichen Zustand.

Die Sinntalbrücke der A7 bei Bad Brückenau musste 2013 mit knapp 200 Kilogramm Sprengstoff zu Fall gebracht werden. © Helmut Abel/dpa

43 Autobahnbrücken mit einer Länge von mehr als 50 Metern hätten einen "ungenügenden" Zustand, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken.

Das bedeute, die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder beides seien erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Acht davon stehen in Bayern.



Die Politik und die Autobahngesellschaft des Bundes müssten jetzt handeln, so Marco Götze, Vorsitzender der Bundesgütegemeinschaft. "Gerade bei Autobahnbrücken dürfen wir uns nicht darauf verlassen, dass das nächste Unglück so glimpflich verläuft wie der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden."

In Bayern listet die Auswertung acht Brücken mit einer Note von 3,5 auf, die die Experten bereits als "ungenügend" werten.

Konkret geht es dabei um zwei Brücken der A7 in Bad Brückenau, eine Brücke der A70 in Staffelbach, eine Brücke der A81 in Kist, zwei Brücken der A7 in Marktbreit, eine Brücke der A93 in Regensburg und eine Brücke der A96 bei Ferthofen.