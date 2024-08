Kurios: Die Maus, Shaun das Schaf und eine Rakete stehen bald vor dem NRW-Landtag

Mit der orangefarbenen Namensgeberin der "Sendung mit der Maus" können Kinder vor dem Landtag ein Foto machen. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Unter dem Motto "Mit Kinderrechten in die Zukunft" wird der Landtag von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein. Auch KiKA-Moderator Checker Julian alias Julian Janssen (31) wird vor Ort sein und mit den Kindern eine Plenarsitzung nachspielen.

Erstmals macht laut einem Sprecher auch der "Spacebuzz One" des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) Halt am Parlament. In dem Lern-Truck in Form einer Rakete können die Kinder mittels Virtual Reality ins All fliegen.

Der "Spacebuzz One" des DLR ist ein begehbarer Lkw, der äußerlich einer liegenden Rakete ähnelt und im Inneren Virtual-Reality-Technologie im Weltraumdesign beherbergt.

Shaun das Schaf und die orangefarbene Namensgeberin der "Sendung mit der Maus" stehen laut Landtag für Fotos mit den Kindern bereit.

"Wenn unsere Demokratie eine Zukunft haben soll, müssen wir Kinder und Jugendliche an unserer Gesellschaft stärker beteiligen und ihnen Demokratie vorleben", betonte Landtagspräsident André Kuper.