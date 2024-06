Landeskriminalamt ermittelt nach Hackerangriff auf CDU in NRW!

Hacker hatten über einen IT-Dienstleister sensible Daten der CDU abgegriffen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Das bestätigten beide Behörden am Freitag auf dpa-Anfrage. Der Grund ist laut einem Sprecher der ZAC, dass es "Bezüge nach NRW" gebe. Die CDU hatte am Vortag mitgeteilt, dass der attackierte Dienstleister in Nordrhein-Westfalen sitze.

Das LKA NRW hatte am Donnerstag bereits eine Pressemitteilung veröffentlicht, ohne die CDU darin namentlich zu erwähnen.

Gewarnt wurde vor einer Schwachstelle in Produkten des israelischen Herstellers Check Point, die vor zwei Wochen aufgedeckt worden sei.

Der Hersteller habe zwar schnell reagiert und "ein Update sowie eine Anleitung zum Erkennen von bereits erfolgten Angriffen über diese Schwachstelle" veröffentlicht, das LKA gehe aber davon aus, "dass in Nordrhein-Westfalen weiterhin vulnerable Systeme aus dem Internet erreichbar und angreifbar sind".