Nach Seuchen-Ausbruch in Brandenburg: Diese strengen Regeln gelten ab sofort in NRW

Düsseldorf - Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg hat das Landwirtschaftsministerium in Nordrhein-Westfalen zur Einhaltung strenger Maßnahmen aufgerufen.

Die Maul- und Kleuenseuche beschäftigt inzwischen auch Experten und Politiker in Nordrhein-Westfalen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Das gelte für klauentierhaltende Betriebe in NRW mit Rindern, Schafen, Ziegen oder Schweinen ebenso wie für Halter von Kameliden wie Alpakas und Lamas oder Wildwiederkäuern.

Hauptberufliche und Hobby-Betriebe sollten ihre Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und konsequent einhalten.

In NRW sei derzeit aber weder ein Verdachts- noch ein Seuchenfall bekannt, teilte ein Sprecher des Ministeriums am heutigen Samstag mit. Daher sei es auch nicht erforderlich, Tiertransporte zu untersagen, wie es in Brandenburg der Fall sei.

In einer Wasserbüffel-Herde in Brandenburg war zuvor die Maul- und Klauenseuche aufgetreten. Es ist der erste Ausbruch in Deutschland seit etwa 35 Jahren. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.

Laut NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (53, CDU) sei fortan aber dennoch höchste Vorsicht geboten. "Es gilt nun, einen Eintrag nach Nordrhein-Westfalen unbedingt zu verhindern."