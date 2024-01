Start ins neue Jahr: So lief die Silvesternacht in NRW für Polizei und Feuerwehr

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen vor allem in den Großstädten haben Zehntausende in NRW in der Nacht den Beginn des neuen Jahres gefeiert.

Düsseldorf/Köln - Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen vor allem in den Großstädten haben Zehntausende in Nordrhein-Westfalen in der Nacht den Beginn des neuen Jahres gefeiert.

Die Silvesternacht verlief nicht nur in Köln, sondern auch in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen weitestgehend ruhig. © Christophe Gateau/dpa Dabei blieb es nach ersten Einschätzungen der Polizei weitgehend ruhig. "Keine besonderen Vorkommnisse", sagte eine Sprecherin der Landesleitstelle der NRW-Polizei gegen 1.30 Uhr, "hoffen wir, dass es so bleibt". Nach den Terrorwarnungen am Kölner Dom lag ein besonderes Augenmerk auf der größten Stadt im Land. "Ein paar Böllerwerfer, einige Ingewahrsamnahmen, nichts Ungewöhnliches", sagte ein Sprecher. Die meisten Feiernden hätten sich an das Böllerverbot in der Kölner Innenstadt gehalten. Weitgehend friedlich sei es auch auf der Domplatte und auf dem Bahnhofsvorplatz zugegangen. Kardinal Rainer Maria Woelki hatte im Dom unter massivem Polizeischutz eine gut besuchte Silvester-Messe zelebriert. Nordrhein-Westfalen Rotes Kreuz bittet vor Jahreswechsel um Blutspenden: "Wir machen uns etwas Sorgen" In Düsseldorf war die Innenstadt etwa am Rheinufer gegen Mitternacht zunächst sehr gut gefüllt. Nach etwa 20 Minuten habe es sich aber schnell geleert, sagte ein Sprecher. In Duisburg gab es Angriffe auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei auf der Plattform X, ehemals Twitter, mitteilte. Nach Angaben der Sicherheitsbehörde wurden dabei zwei Personen festgenommen.

Erstmals Böllerverbotszone in der kompletten Kölner Innenstadt