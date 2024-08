Umstrittene Achterbahn springt bei Pützchens Markt ein: Wie sicher ist sie wirklich?

Auf der Achterbahn "Höllenblitz" verletzten sich während des Oktoberfestes 2023 neun Menschen beim Zusammenstoß zweier Waggons. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

Wie die Stadt Bonn mitteilte, wird die Achterbahn "Rock & Roller Coaster" nicht wie geplant bei der Kirmes dabei sein. Der Inhaber soll der Stadt gesagt haben, dass er zu wenig Personal hat, um die Bahn an den Start zu bringen.

Als Ersatz haben die Veranstalter dafür die Indoor-Achterbahn "Höllenblitz" verpflichtet. Die dürfte Achterbahn-Fans durchaus bekannt sein, allerdings nicht nur aus positiven Gründen: 2023 wurden durch einen technischen Defekt auf dem Münchner Oktoberfest neun Fahrgäste in dem Fahrgeschäft verletzt. Zwei Waggons waren dabei zusammengestoßen.

Im April 2024 blieben dann auf dem Hamburger Volksfest Frühlingsdom drei Fahrgäste in ihrem Waggon in sechs Meter Höhe stecken. Die Feuerwehr musste sie anschließend per Drehleiter retten.

Andere Schausteller hatten dem Betreiber der Achterbahn Willi Ottens daraufhin Sicherheitsmängel an dem Fahrgeschäft vorgeworfen. Darüber hatte die "WAZ" berichtet. Ottens wies diese Vorwürfe zurück, sprach von einem "Krieg der Schausteller".

An solchen Bahnen würden immer wieder kleinere Schäden entstehen. Kein Bauteil komme bei ihm defekt wieder zum Einsatz, versprach der Schausteller gegenüber der Zeitung.