Volle Städte und Verkehrsadern zu Weihnachten: So umgeht man Stau und Parkplatznot

Düsseldorf - Die einen wollen in den Weihnachtsurlaub, manche noch ins Büro - und viele schnell zum Geschenke-Shoppen: Zum Start in die Weihnachtsferien droht nach einer Prognose des ADAC auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen viel Verkehr.

Der kommende Freitag wird laut Prognose des ADAC voraussichtlich der staureichste Tag der Weihnachtsferien. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch die Parkplatzsuche in den Innenstädten werde am 4. Adventswochenende besonders schwierig. An den Feiertagen erwartet der Verkehrsclub dafür keine großen Probleme auf den Straßen.

Der kommende Freitag werde voraussichtlich der staureichste Tag der Weihnachtsferien, sagte der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold. "Am Nachmittag sind Berufspendler, Familienbesucher und Urlauber zeitgleich auf den Autobahnen unterwegs."

Die größte Staugefahr sieht der ADAC rund um das Kreuz Kaiserberg in Duisburg und auf dem gesamten Kölner Autobahnring.

Am Samstag und am Montag direkt vor Heiligabend werde es in den Innenstädten besonders voll. "Der Parkdruck in den Städten ist gerade in der Adventszeit enorm hoch", sagte Suthold. Autofahrern riet er, ihr Fahrzeug am Stadtrand abzustellen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Zu den stauärmsten Tagen rund um das Weihnachtsfest zählten Heiligabend und der 1. Weihnachtsfeiertag. Am 26. Dezember setze schon der Rückreiseverkehr ein - trotzdem sei die Staugefahr überschaubar.