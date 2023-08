18.08.2023 13:04 Fischkutter gerät auf der Nordsee in Brand und kentert

Am Freitagmorgen ist ein Fischkutter rund 13 Kilometer westlich von Büsum (Schleswig-Holstein) in Brand geraten und gekentert. An Bord waren zwei Personen.

Von Bastian Küsel

Büsum - Unglück auf der Nordsee: Am Freitagmorgen ist ein Fischkutter rund 13 Kilometer westlich von Büsum (Schleswig-Holstein) in Brand geraten und gekentert. © -/Havariekommando/dpa Wie das Havariekommando mitteilte, war der Brand gegen 4.20 Uhr ausgebrochen. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten eine Rettungsinsel besteigen und später von einem Seenotrettungskreuzer an Land gebracht werden. Ein Team der Feuerwehr Cuxhaven ging anschließend an Bord, um den Brand zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte mussten den Kutter allerdings wieder verlassen. Gegen 10 Uhr bekam das etwa 18 Meter lange Schiff schließlich Schlagseite und kenterte innerhalb von Minuten über die Steuerbordseite. Nordsee Brennender Auto-Frachter soll abgeschleppt werden: So geht es dann weiter Das Havariekommando bereitet sich nun für den Fall vor, dass der Treibstoff des Kutters ins Wasser gelangt. An Bord sind 2800 Liter Marinediesel sowie 200 Liter Hydrauliköl. Ein Schiff des Landes Schleswig-Holstein mit Material zur Schadstoffunfallbekämpfung ist auf dem Weg zur Einsatzstelle. Zudem überfliegt ein Sensorflugzeug regelmäßig die Stelle, um einen Schadstoffaustritt frühzeitig feststellen zu können.

Titelfoto: -/Havariekommando/dpa