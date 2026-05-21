Dänemark will Buckelwal "Timmy" aufs Festland ziehen

Anholt - Die Dänen wollen den Kadaver des als " Timmy " bekannten Buckelwals vor der Urlaubsinsel Anholt in einen Hafen in Jütland zu ziehen.

Der tote Wal soll in einen Hafen in Jütland gezogen werden. © Marcus Golejewski/dpa

Der Hintergrund: Gerade liegt er an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und könnte dort nach Einschätzung der Umweltbehörde Anwohner und Touristen stark belästigen.

Deshalb wolle man versuchen, den Wal noch am Donnerstag in den Hafen von Grenaa auf dem Festland zu ziehen, teilte die Behörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Aktion werde wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Am Freitag könnte der Wal dann obduziert werden.

Im Hafen sei es leichter, den Kadaver zu bearbeiten: "In Grenaa werden Wissenschaftler und Tierärzte die Untersuchungen und Probe-Entnahmen durchführen, wie sie bereits bei früheren Strandungen größerer Wale vorgenommen wurden."

Die Presse darf dort die Arbeit an dem Tier verfolgen - hinter Absperrungen, denn es kommen "Maschinen und scharfe Ausrüstung" zum Einsatz, so die Behörde. Sollte es nicht gelingen, den Wal in den Hafen zu bewegen, wollen die Dänen ihn auf Anholt untersuchen.

Die dänische Umweltbehörde hatte bereits davor gewarnt, sich dem Tier zu nähern, da Ansteckungsgefahr bestehe. Außerdem könnte der Kadaver explodieren: Auf Bildern des Livestream-Anbieters News5 war zu sehen, dass er inzwischen extrem aufgebläht von Fäulnisgasen ist.