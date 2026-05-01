Flotte um Buckelwal "Timmy" wieder auf Kurs!

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Die Rettung um "Timmy" ist gelungen! Der Wal liegt in der Barge und ist seit Dienstag auf dem Weg Richtung Nordsee. Ihm soll es immer besser gehen.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Deutschland kann aufatmen: Buckelwal "Timmy" hat es geschafft! Nach mehreren Strandungen in den vergangenen Wochen liegt er nun in seinem mit Wasser gefüllten Lastkahn - der Barge, die ihn in die Nordsee transportieren soll. Am Dienstagmorgen startete die tagelang geplante Aktion. TAG24 berichtet im Liveticker.

Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!
Buckelwal Timmy hat es am Dienstag in die Barge geschafft und ist seitdem auf dem Weg in die Freiheit!  © Stefan Sauer/dpa

Am 28. April gegen 14.40 Uhr wurde Geschichte geschrieben: Nach mehreren vergeblichen Rettungsversuchen haben es die Helferinnen und Helfer geschafft, den Wal in eine Barge zu bewegen.

Eine private Rettungsinitiative darf sich den Erfolg auf die Fahne schreiben. Doch in Sicherheit ist der Buckelwal noch nicht.

Momentan wird er mit einem Konvoi in Richtung Dänemark transportiert. In der Nordsee soll "Timmy" dann freigelassen werden.

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Einen großen Teil der Reise hat er bereits geschafft.

Am 23. März war der Wal erstmals auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet.

1. Mai, 10.35 Uhr: Wie geht es mit "Timmy" weiter?

Nach Angaben von Teammitgliedern der privaten Initiative für den Transport wird am Vormittag beraten, wie es weitergehen soll.

Zu den Möglichkeiten zählt demnach, an ruhigerer Stelle auf besseres Wetter zu warten - oder aber, den Wal direkt an Ort und Stelle und doch nicht erst in der Nordsee freizusetzen. Bei dem hohen Wellengang sei das Verletzungsrisiko für den Wal in der sogenannten Barge groß, hieß es.

Nach Plänen der privaten Initiative soll der Wal in tiefem Wasser ausgesetzt werden. Wo genau, stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest.

1. Mai, 10.23 Uhr: Konvoi wieder auf Kurs!

Hat der Sturm nachgelassen? Auf den Live-Bildern sind deutlich weniger hohe Wellen erkennbar.

Laut VesselFinder haben sich die Schiffe der Flotte nun wieder in Richtung Skagerrak gewendet. Auch die Geschwindigkeit wurde leicht erhöht und liegt bei der "Fortuna B" jetzt bei etwas mehr als vier Knoten.

Der Schiffskonvoi scheint seine ursprüngliche Route wieder aufzunehmen.
Der Schiffskonvoi scheint seine ursprüngliche Route wieder aufzunehmen.  © Screenshot/VesselFinder

1. Mai, 9.29 Uhr: Konvoi fährt weiter Richtung Süden

Die Flotte rund um den Buckelwal "Timmy" ist momentan weiterhin in Richtung Süden unterwegs.

Bei knapp zwei Knoten versuchen die Schiffe vermutlich vor dem Sturm Schutz zu suchen.

Über der Spitze von Dänemark wehen über die Meerenge von Skagerrak laut Wettervorhersage starke Windböen hinweg.

Kurz vor Skagen drehte der Konvoi plötzlich um, wahrscheinlich um einem starken Windsturm zu entkommen.
Kurz vor Skagen drehte der Konvoi plötzlich um, wahrscheinlich um einem starken Windsturm zu entkommen.  © NEWS5 / Sebastian Peters

1. Mai, 8.22 Uhr: Weicht der Schiffskonvoi vom Kurs ab?

Bis vor Kurzem waren die drei Schiffe noch in ihre geplante Richtung Skagerrak unterwegs. Doch plötzlich wendete der Konvoi, wie bei VesselFinder zu sehen ist.

Ein Reporter vor Ort berichtet von hohen Wellen auf dem Meer, könnte das der Grund für die veränderte Route sein? Der Deutsche Wetterdienst sagt für Skagerrak Windböen bis zu 60 km/h voraus. Die Wellen sollen am Freitag bis zu 2 Meter hoch werden.

Aktuell sieht es so aus, als ob der Konvoi wieder Kurs zurück auf die Ostsee nimmt.

Der Schiffskonvi war eigentlich in Richtung Skagerrak unterwegs, doch plötzlich drehte der Konvoi ab.
Der Schiffskonvi war eigentlich in Richtung Skagerrak unterwegs, doch plötzlich drehte der Konvoi ab.  © Screenshot/VesselFinder

1. Mai, 7.25 Uhr: Hier ist Buckelwal "Timmy" gerade

Der Transport des Buckelwals ist über Nacht vorangegangen. Mittlerweile hat "Timmy" es fast bis an die Spitze Dänemarks geschafft.

Die drei Schiffe "Fortuna B", "Robin Hood" und "Arne Tiselius" befinden sich laut VesselFinder aktuell auf der Höhe von Skagen und haben damit beinahe die nördlichste Stelle von Dänemark erreicht.

30. April, 19.30 Uhr: "Timmy" geht es laut Initiatorin immer besser

Wie eine NEWS5-Reporterin mit Verweis auf Angaben von Initiatorin Karin Walter-Mommert berichtet, soll es dem Wal immer besser gehen. Er singe viel und mache den Eindruck, dass er sich auf seine Heimat freue.

Der Peilsender, der auch unter Wasser funktioniere, soll indes am Donnerstagabend am Tier angebracht worden sein.

30. April, 19.07 Uhr: So wird "Timmy" im Inneren der Barge bewässert

Auf einem aktuellen Foto von Donnerstag ist zu sehen, wie Buckelwal "Timmy" im Inneren der Barge bewässert wird.

Zu seinem Schutz wurden zuvor bereits Sonnensegel angebracht, wie die Initiative mitgeteilt hatte.

Auf einem aktuellen Foto von Donnerstag ist zu sehen, wie Buckelwal "Timmy" im Inneren der Barge bewässert wird.
Auf einem aktuellen Foto von Donnerstag ist zu sehen, wie Buckelwal "Timmy" im Inneren der Barge bewässert wird.  © Jens Schwarck/Rettungsinitiative/dpa

30. April, 18.38 Uhr: Keine 100 Kilometer mehr bis zur dänischen Spitze

Am Freitagabend wird Buckelwal "Timmy" in Skagen erwartet. Wie der Seite "Vesselfinder" zu entnehmen ist, kommt die Flotte zugig voran.

Inzwischen sind es nur noch knapp 52 Seemeilen bis zum nördlichsten Punkt Dänemarks. Das entspricht rund 96 Kilometern.

30. April, 14.52 Uhr: Buckelwal "Timmy" jetzt auf Höhe der Insel Anholt

Die Flotte mit Buckelwal "Timmy" kommt weiter voran: Am frühen Donnerstagnachmittag sind die Barge und ihre Begleitschiffe ungefähr auf Höhe der Insel Anholt unterwegs.

Bis nach Skagen, dem nördlichsten Punkt Dänemarks, sind es noch rund 65 Seemeilen, das entspricht circa 121 Kilometern.

30. April, 10.12 Uhr: Weiteres Boot an "Timmys" Seite

Bislang hatten die "Fortuna B" und die "Robin Hood" "Timmy" auf seiner Reise in die Nordsee begleitet.

Wie auf Vesselfinder zu sehen ist, ist die Begleitflotte nun um das Fischereiforschungsschiff "Arne Tiselius" angewachsen.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa

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