17.04.2026 18:36 Nach Probespülungen an Buckelwal Timmy: Rettungseinsatz startet frühestens am Samstag

Der Buckelwal lebt: Am Donnerstag begann ein neuer Rettungsversuch, der am heutigen Freitag fortgesetzt werden soll.

Von Robert Stoll, Bastian Küsel-Kanbach, Madita Eggers, Alice Nägle, Jana Steger, Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl

Niendorf/Wismar/Poel - Wochenlang versuchten Rettungskräfte, einen gestrandeten und zwischendurch wieder befreiten Buckelwal in der Ostsee zurück ins offene Meer zu führen - ohne Erfolg. Seit mehr als zwei Wochen liegt der Ozeanriese nun schon vor der Insel Poel, doch nun wird tatsächlich noch mal ein neuer Rettungsversuch unternommen. TAG24 berichtet im Liveticker.

Der Buckelwal befindet sich nach wie vor vor der Insel Poel, doch am Donnerstag startete eine neue Rettungsaktion. © Daniel Müller/Greenpeace Germany/dpa Nachdem der Buckelwal am Montag, dem 23. März, auf einer Sandbank vor Niendorf (Schleswig-Holstein) gestrandet war, scheiterten mehrere Rettungsversuche. Obwohl sich der Ozeanriese zwischenzeitlich doch befreien konnte, strandete er kurz darauf mehrfach vor Wismar (Mecklenburg-Vorpommern). Auch hier konnte er sich lösen. Das Tier schwamm daraufhin in verschiedene Richtungen, strandete schließlich am Dienstag vor zwei Wochen (31. März) kurz vor der Insel Poel. Erneut versuchten mehrere Boote, ihn zum Schwimmen zu animieren - jedoch ohne Erfolg. Da der Ozeanriese tagelang an der gleichen Stelle lag, lautete die Expertenmeinung, dass der Wal an dieser höchstwahrscheinlich auch sterben würde. Ostsee Zehn Menschen an Bord: Brand auf Schiff in der Ostsee ausgebrochen Es folgte jedoch eine erstaunliche Wendung: Eine Privatinitiative will den Buckelwal in ihre Obhut nehmen und das Tier befreien! Am Donnerstag startete die geplante Aktion, die am heutigen Freitag fortgesetzt wird.

17. April, 18.30 Uhr: Eigentlicher Rettungsversuch verzögert sich

Bei den Spülungen am Freitag handelte es sich um eine Probe, so der Chef des von einer privaten Initiative beauftragten Tauchunternehmens, Fred Babbel. Im nächsten Schritt solle alles auf Position gebracht werden und alles abendfest gemacht werden, sodass es am Samstagmorgen mit dem eigentlichen Rettungsversuch weitergehen kann. Technisch gesehen sei der Plan, die Fläche freizuspülen, vor die später die Pontons gesetzt werden sollen. Diese sollen dann so angeordnet werden, dass innen eine Freifläche von sechs mal zwölf Metern entsteht. Darin werde sich der Wal dann aufhalten. Babbel habe den Eindruck, dass es dem Tier im Moment ganz gut gehe.

17. April, 18.20 Uhr: Experte kritisiert die Rettungsmaßnahmen scharf

Die aktuellen Rettungsmaßnahmen sieht Ritter kritisch. Er finde es "befremdlich", dass sich kurzerhand doch noch dazu entschieden wurde, dem Wal zu helfen. Auch, dass die Experten, die das Tier in den ersten Tagen kurz nach der Strandung begleiteten, nun nicht mehr informiert oder mit einbezogen werden, findet Ritter zweifelhaft. Der Meeresbiologe hat die vermehrte Aktivität des Wals von heute beobachtet. "Meine Deutung wäre, dass er gestresst ist", so Ritter über die sich immer wieder bewegenden Seitenflossen. Demnach wisse der Buckelwal nicht, was die Menschen bei ihm im Wasser mit ihm vorhaben. Sowohl die Menschen als auch den Bagger würde der Wal hören und dadurch in Stress versetzt werden. Auch hinsichtlich seiner Krankheit befürchte Ritter, dass die aktuellen Maßnahmen dem Tier nicht guttun würden. Dass Timmy tatsächlich bis zur Nordsee geschleppt werden soll, halte der Experte für unrealistisch. "Er ist alles andere als ein guter Kandidat dafür, so eine Maßnahme jetzt durchzuführen."

17. April, 18.03 Uhr: Meeresbiologe macht auch auf andere betroffene Wale aufmerksam

Nach knapp einer Stunde sind die Retter, die den Buckelwal mit einem Gerät von Sand und Schlick freigespült haben, vorerst wieder abgerückt. Auch die Laken auf dem Tier werden aktuell wieder entfernt. Während sich am Vormittag einige Retter zu den Maßnahmen äußerten, nimmt nun Meeresbiologe Fabian Ritter aus Berlin Stellung. "Es ist eine Situation, die an Sonderlichkeit kaum zu überbieten ist", so der Experte im Gespräch mit NEWS5 kritisch. Die Entscheidung der Experten zunächst festzulegen, dass dem Wal nicht mehr geholfen werden könne, hielt auch Richter für legitim. Er zeigt sich bestürzt über die darauf folgenden Reaktionen der vergangenen Tage, darunter kritische Kommentare bis hin zu Morddrohungen im Netz. "Wir müssen schauen, dass das Wohl des Wals im Mittelpunkt steht und auch das dahinterliegende viel größere Problem des Beifangs von Meeressäugern", so Ritter. "Seitdem der Wal Ende März in Timmendorf gestrandet ist, sind bis zum heutigen Zeitpunkt viele tausend Wale und Delfine in ähnlicher Weise umgekommen."

Meeresbiologe Fabian Ritter warnt vor einer riskanten Rettungsaktion. © NEWS5 / Stephan Fricke

17. April, 16.56 Uhr: Meeressäuger wird offenbar von Schlick befreit

Immer wieder ist zu sehen, dass Rettungskräfte direkt neben dem Wal ein Gerät unter Wasser halten. Offenbar handle es sich dabei um ein Gerät, dass den Schlick am Meeressäuger entfernen könne. Das Freispülen hat damit offenbar begonnen. Wird der Sand und Schlick unter Timmy entfernt, kann schließlich Platz für die Luftkissen geschaffen werden, die den Wal anheben sollen.

17. April, 16.30 Uhr: Timmy zeigt jetzt auch seine Seitenflossen

Es scheint, als ob der Buckelwal immer aktiver wird. Während bislang nur die Fluke des Tiers zu sehen war, bewegt er nun auch deutlich sichtbar seine Flipper - also die Seitenflossen. Die Bewegung des Tier ist so heftig, dass selbst die Tücher auf dem Rücken des Wals teilweise verrutschen.

Immer wieder ist die Fluke des Wals zu sehen. © Bernd Wüstneck/dpa

17. April, 16.10 Uhr: Buckelwal soll mit Salbe behandelt werden

Neben den Tüchern, die der Haut des Wals gut tun, soll Timmy nun auch mit einer Salbe behandelt werden. Diese soll Risse in der Haut minimieren. Dadurch soll auch ein später geplantes Anheben des Tiers so schonend wie möglich stattfinden können. Das Anheben werde vermutlich erst morgen erfolgen. Zudem sei nach Angaben von NEWS5 auch ein Taucher im Wasser gewesen, der mit dem Wal kommuniziert hat. Dieser habe dazu Wal-Geräusche imitiert, woraufhin das Tier offenbar Reaktion zeigte.

17. April, 15.56 Uhr: Wal-Rettungsmaßnahme nur geduldet, nicht genehmigt

Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat sich mitten im Wal-Drama mit einer juristischen Erläuterung an die Öffentlichkeit gewandt. "Das Land hat keine Genehmigung für die Rettungsmaßnahme erteilt – und konnte eine solche auch nicht erteilen, da hierfür keine rechtliche Grundlage besteht", teilte Backhaus im Gespräch mit dpa mit. Das vorgelegte Konzept der privaten Rettungsinitiative sei rechtlich als Anzeige einer Inobhutnahme zu bewerten. "Unsere Aufgabe war es daher, dieses zu prüfen und zu entscheiden, ob es untersagt werden muss oder geduldet werden kann", so der Politiker weiter. "Entscheidend war die Frage, ob dem Tier durch die geplanten Maßnahmen unzumutbare zusätzliche Leiden entstehen." Das vorgelegte Konzept verfolge einen vorsichtigen Ansatz. Nach rechtlicher Prüfung sei deshalb entschieden worden, die Maßnahme zu dulden.

17. April, 15 Uhr: Timmy bewegt sich wieder

Aktuell sind keine Helfer mehr am Wal. Lediglich drei größere Laken liegen weiterhin auf dem Tier, um die Haut zu vor der Sonne zu schützen. Plötzlich ist erneut zu sehen, wie sich der Buckelwal bewegt! Zwar ist seine Schwanzflosse diesmal nicht in der Luft. Doch es ist zu erkennen, dass Timmy diese unter Wasser bewegt. Dadurch hat er einen kleinen Satz nach vorne gemacht. Ein Schwimmbagger hatte den Hafen von Kirchdorf auf der Insel am Mittag verlassen und am frühen Nachmittag auf dem Meer in der Nähe des Meeressäugers Position bezogen. Ob tatsächlich noch heute mit dem Freispülen begonnen wird und die Luftkissen zum Einsatz kommen, ist nicht bekannt.

Die Plane, mit der der Wal transportiert werden soll, liegt im Hafen von Kirchdorf. Die Vorbereitungen für den erneuten Rettungsversuch des vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwals laufen weiter. © Philip Dulian/dpa

17. April, 13.45 Uhr: Mehrere Helfer wieder beim Wal

Aktuell sind wieder mehrere Helfer beim Wal im Einsatz. Der Ponton näherte sich zwischenzeitlich bis auf etwa 20 Meter Timmy, stoppte jedoch, als der Wal erneut seine Fluke aus dem Wasser hob.

Tücher auf dem Rücken des Buckelwals schützen das Tier vor der Sonne. © Jens Büttner/dpa

17. April, 12.20 Uhr: Rettungsversuch verzögert sich

Was bereits vor Ort gemunkelt wurde, bestätigte Media-Markt-Gründer Walter Gunz, der zusammen mit der Unternehmerin Karin Walter-Mommert die erneute Rettungsaktion finanziert, jetzt gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Man sei "einen Tag hinten dran", da am ersten Einsatztag nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden konnten. Der ursprüngliche Zeitplan - Freispülen des Tieres am Donnerstag und Abtransport Richtung Atlantik am Freitag - ist damit nicht mehr haltbar. Geplant sei weiterhin, den Wal auf einer Plane zwischen zwei Pontons zu transportieren. Dafür muss das Tier zunächst mit Luftkissen angehoben werden, nachdem zuvor Schlick unter ihm entfernt wurde. Anschließend sollen die Pontons von einem Schlepper ins offene Meer gezogen werden.