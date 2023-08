Segler in Lübecker Bucht vermisst: Suche erfolglos abgebrochen

Travemünde – Die großangelegte Suche nach einem vermissten Segler ist in der Lübecker Bucht erfolglos abgebrochen worden. Am Sonntagnachmittag sei die von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) betriebene Rettungsleitstelle See darüber informiert worden, dass ein Mensch über Bord einer Segeljacht gegangen sein soll, sagte ein DGzRS-Sprecher.