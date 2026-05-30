Toter Buckelwal am Strand von Anholt: So lange soll "Timmy" noch gelebt haben

Anholt (Dänemark) - Der Kadaver von Buckelwal "Timmy" liegt seit Samstag an einem Strand der Insel Anholt. Die Obduktion steht noch aus, aber ein Mitglied der Rettungsinitiative spricht jetzt über die Tracker-Daten.

Am Samstag wurde der Kadaver an den Strand gezogen, Donnerstag folgt die Obduktion. © Marcus Golejewski/dpa

Seit über zwei Wochen sind die dänischen Behörden schon im Besitz des Trackers, der wohl die Informationslücke darüber schließen könnte, was mit Timmy seit der Freilassung am 2. Mai geschehen ist.

Das Gerät soll von den Dänen an Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) übergeben werden. Ministeriumssprecher Claus Tantzen bestätigte gegenüber TAG24, dass die darauf enthaltenen Daten im Anschluss veröffentlicht werden sollen.

Jeffrey Foster, der als einziges Mitglied der Rettungsinitiative die Freilassung miterlebt hat, verriet der Bild nun vor dieser Veröffentlichung, welche Daten der Tracker geliefert haben soll.

Laut Foster handele es sich bei dem Gerät um einen Splash 10-F-296 der Firma Wildlife Computers. Das soll nach Herstellerangaben 490 Tage Daten senden und speichern, unter anderem die Position und die Tauchtiefe.

Foster behauptet gegenüber der Bild, im Besitz von Daten zu sein.

"Über einen Zeitraum von sechs Tagen zeichnete der Tracker mehr als 50 Positionsübertragungen und mehr als 30 Tiefenaufzeichnungen mithilfe des CLS-Satelliten-Trackers auf", so der Walexperte.