Toter "Timmy" liegt an Land: Untersuchungen sollen bald beginnen

Anholt - Lange passierte nichts, doch am Samstag wurde der vor der dänischen Insel Anholt liegende Kadaver des " Timmy " genannten Buckelwals an Land gezogen.

Am Samstagmorgen wurde der Kadavar des Wals an Land gezogen. © NEWS5 / Tobias Grabow

Am Samstagmorgen hatten laut NEWS5 mehrere Arbeiter damit begonnen, den ungefähr 13 Tonnen schweren Wal-Kadaver mithilfe eines Unimogs und einem Seil zu ziehen. Inzwischen liegt das tote Tier an Land.

Die Untersuchung des Kadavers soll kommende Woche folgen. "Weil das Tier so lange in der Sonne gelegen hat, wird es stark stinken", sagte der Wal-Forscher Peter Teglberg Madsen, der in Dänemark seit 25 Jahren Wal-Obduktionen begleitet.

"Das wird ziemlich überwältigend, wenn man es nicht gewohnt ist." Außerdem bestehe Ansteckungsgefahr, weshalb an solchen Aktionen möglichst wenige Menschen beteiligt seien.

Seit mehr als zwei Wochen treibt der Kadaver vor der Urlaubsinsel im flachen Wasser. Einmal hatten die Dänen versucht, den von Fäulnisgasen aufgeblähten Wal in tieferes Gewässer zu ziehen, um ihn dann in einen Hafen zu bringen. Der Versuch scheiterte, nun soll das Tier direkt am Strand untersucht werden.

Es gehe vor allem darum, herauszufinden, woran es starb, sagte Madsen - "denn in der Diskussion ging es ja viel darum, ob der Wal gerettet werden konnte oder nicht".