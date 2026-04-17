Buckelwal Timmy: Tierärztin kritisiert frühere Maßnahmen, "Das ist kein in Ruhe sterben lassen!"

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3. April, 14.26 Uhr: Till Backhaus mit Robert Marc Lehmann in Kontakt

Gibt es etwa doch noch Hoffnung für den Wal? Umweltminister Till Backhaus hatte am Freitag laut eigener Aussage bereits mehrfach Kontakt zu Meeresbiologe und YouTuber Robert Marc Lehmann. Der Tierschützer habe wiederholt die Notwendigkeit betont, dem Wal das Maul zu öffnen und das Geisternetz herauszuholen, welches sich dort vermutlich noch befinde, erklärte der Politiker. Offenbar habe Lehmann auch ein mögliches Vorgehen dargestellt, das nun diskutiert werden müsse. "Das müssen wir jetzt noch mal intern bereden", verdeutlichte Backhaus vor Ort gegenüber NEWS5. Auf Instagram hatte Lehmann vor einigen Tagen die Idee vorgestellt, das Maul des Wals mit einem Hartgummi-Rohr zu blockieren und das Netz mit einem stumpfen Bootshaken oder etwas Ähnlichem herauszuziehen. Der YouTuber hatte bei seinem Tauchgang in der vergangenen Woche bereits versucht, das Netz zu entfernen, war jedoch gescheitert.

3. April, 13.20 Uhr: Till Backhaus mit klarer Ansage

Um dem Wal die Situation angenehmer zu machen, hat die Feuerwehr am Karfreitag damit begonnen, den Rücken des Meeressäugers mit Wasser zu benetzen. "Der Vorgang soll alle zwei bis drei Stunden wiederholt werden", sagte Till Backhaus. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister stellte zudem klar: "Wir werden das Tier weiter begleiten - bis zum Schluss."

3. April, 12.34 Uhr: Feuerwehr benetzt Wal mit Wasser

Wie angekündigt, hat die Feuerwehr damit begonnen, den Buckelwal mit Wasser zu benetzen, wie ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte. Experten hatten diese Aktion empfohlen, um dem Wal lindernde Umstände zu schaffen.

3. April, 10.02 Uhr: Wal lebt weiterhin

Wie Greenpeace am Freitagmorgen erklärte, lebe der Wal noch. Eine Bootsfahrt zu ihm hinaus aufs Wasser sei aber nicht geplant, so eine Sprecherin. Vielmehr stehe man in Kontakt mit der Wasserschutzpolizei. Auch Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) war am Morgen bereits vor Ort und erkundigte sich nach der aktuellen Lage. Er erklärte, dass die Einsatzkräfte dem Wal noch einmal Hilfestellung leisten werden. "Wir schauen, was wir ihm noch Gutes tun können. Aber dem Wal geht es wirklich ausgesprochen schlecht", erklärte er schließlich.

2. April, 20.51 Uhr: Umweltminister und Co. bekommen Morddrohungen!

Die Emotionen kochen hoch! Wie "BILD" berichtet, soll bei der Polizei eine Anzeige gegen Umweltminister Till Backhaus (67, SPD) und andere Beteiligte des Wal-Dramas wegen Tierquälerei und unterlassener Hilfeleistung eingegangen sein. Ministeriumssprecher Claus Tantzen erklärte auf TAG24-Nachfrage allerdings, dass von einer derartigen Anzeige bisher nichts bekannt sei. Was Tantzen hingegen bestätigte: Mehrere Beteiligte hätten Morddrohungen bekommen! Diese würden geprüft und im Zweifel strafrechtlich verfolgt.

Till Backhaus (67, SPD, r.) und andere Beteiligte des Wal-Dramas bekommen inzwischen sogar Morddrohungen. © Philip Dulian/dpa

2. April, 16.52 Uhr: Sterbeprozess könne bis zu Wochen dauern

Wie es weitergeht: "Wir sind weiterhin auf Standby", erklärt Maack. Sollte nochmal etwas mit dem Wal passieren, seien sie mit Greenpeace jederzeit dazu bereit, wieder mit ihren Schlauchbooten rauszufahren. "Und ich will gar nicht beginnen zu spekulieren, was passiert, wenn der Wal dort tatsächlich stirbt." Und wenn der Wal aus irgendeinem Grund doch noch wegschwimmt und sich selbst befreit? "Dann wären wir wieder Teil der Rettungskette, um Sorge dafür zu tragen, dass der Wal in die weitere Ostsee und weiterkommt." Dieser Fall sei allerdings sehr unwahrscheinlich, bestätigt der Experte. Wie lange so ein Sterbeprozess dauern könnte, sei ganz unterschiedlich. Es könne Stunden, Tage oder Wochen dauern, so Maack. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die Natur jetzt Natur sein zu lassen."

Der Buckelwal liegt noch immer auf einer Sandbank. © Marcus Golejewski/dpa

2. April, 16.45 Uhr: Weiterer Einsatz von Lehmann als Taucher hätte laut Greenpeace nichts gebracht

Nach Angaben von Thilo Maack hänge noch immer ein Teil eines Stellnetzes am Kopf des Wals. Ob genau dieses Netzteil dazu geführt hat, dass sich der Gesundheitszustand des Tieres verschlechtert? "Das ist nicht auszuschließen, aber es ist auch nicht auszuschließen, dass es eine Mischung an Stressoren ist, die der Wal ausgesetzt ist", so der Experte. Auch YouTuber und Meeresbiologen Robert Marc Lehmann unterstützte vor allem zu Beginn der Rettungsmission als Taucher im Wasser. Ob dieser noch mal hätte tauchen müssen, um den Wal von seiner Sandbank zu bringen? "Taucher hätten nichts gebracht", erklärt Maack deutlich. "Das wäre stressig für das Tier und gefährlich für den Taucher gewesen." Schließlich handle es sich bei dem gestrandeten Buckelwal um ein Wildtier, schildert der Experte weiter.

2. April, 16.30 Uhr: Experte erklärt die Hintergründe zum Abbruch der Wal-Rettung

Neben Befürwortern gibt es auch reichlich Kritik dafür, dass die Rettungsaktion rund um den Wal von den Experten eingestellt wurde. Wie es zu dieser Entscheidung kam? Nach langer Beratung stellten die Experten fest: "Nur noch mit sehr hohem Aufwand konnte man überhaupt eine Reaktion vom Wal bekommen. Und das war der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt akzeptieren, dass die Natur hier ihren Lauf nehmen muss", erklärt Thilo Maack von Greenpeace. Bereits gestern Abend sei seine Atemfrequenz sehr unregelmäßig gewesen. "Es ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit hier der letzte Ort für ihn", erklärt der Experte weiter. "Ich kann für mich sagen: Wir haben das Beste, was wir machen konnten, entschieden und gemacht."

2. April, 14.05 Uhr: Kein Konzept von Robert Marc Lehmann

Laut Backhaus werde die Situation in täglichen Lagebesprechungen bewertet und abgewogen. "Bis zur letzten Minute werden alle ernst zu nehmenden Hinweise, die dem Tier helfen könnten, entgegengenommen und geprüft", so der Umweltminister. Es bestehe auch weiterhin Kontakt zum YouTuber und Meeresbiologen Robert Marc Lehmann. "Ein prüffähiges Gesamtkonzept von ihm, wie dem Wal noch zu helfen wäre, liegt bislang nicht vor", wird Backhaus in einer Mitteilung des Umweltministeriums zitiert.

2. April, 13.57 Uhr: Bevorstehende Bergung wird vorbereitet

Im Laufe des Tages soll laut Umweltminister ein Vermessungsboot die Umgebung des Tieres sondieren. Es soll sich um vorbereitende Maßnahmen handeln, um den Tierkörper später bergen zu können. Bei der Vermessung soll das Tier möglichst nicht gestört werden. "Die bereits eingerich­tete Walwache wird aufrechterhalten. Ich habe die Koordi­nation aller Maßnahmen zur Chefsache erklärt", so Till Backhaus.