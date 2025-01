Überlebende von Hotel-Einsturz zurück in Kröv: "Mental nicht so einfach"

Kröv - Gut fünf Monate nach dem Hotel-Einsturz in Kröv kehren mehrere Opfer erstmals in den Moselort zurück.

Feuerwehrmann Christoph Reuter (M), hier mit Mark Visser (l.), Edi Hoefnagel-Visser und Sohn Jamie, war an der Rettung der Familie beteiligt, die im August 2024 beim Einsturz eines Hotel an der Mosel verschüttet wurde. © Harald Tittel/dpa

Darunter ist die Niederländerin Edi Hoefnagel-Visser, die mit ihrem zweijährigen Sohn und ihrem Mann stundenlang unter den eingestürzten Trümmern ausharren musste.

Als sie in Kröv angekommen sei, sei es schwierig gewesen, sagt die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Sie habe auch geweint. "Für mich ist das mental nicht so einfach." Sie habe sehr lange gezweifelt, ob sie nach Kröv gehen sollte.

Aber als sie ihren Retter Christoph Reuter von der Berufsfeuerwehr Trier getroffen und umarmt habe, sei das ein toller Moment gewesen. "Er ist so ein Teddybär", sagte Hoefnagel-Visser über ihn.

Während Mutter und Kind bei dem Unglück am 6. August 2024 unverletzt blieben, erlitt Hoefnagel-Vissers Mann schwere Verletzungen. In Kröv geht er infolge von Nervenschäden noch an Krücken. "Er spürt seine Füße noch nicht", sagte seine Mutter.