"Rocken am Brocken": Musikfans pilgern wieder in den Harz

Elend - Ob Rock, Indie oder Techno: Zwischen Donnerstag und Samstag kommen Musikfans im Harz auf ihre Kosten. Das Line-up des "Rocken am Brocken" reicht von Adam Angst bis Tjark.

Tausende Besucher werden dieses Jahr wieder bei dem Festival erwartet. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Bereits seit 2007 gibt es das Festival. Es findet in der Gemeinde Elend bei Sorge im Landkreis Harz statt und dauert bis zum Samstag. Erwartet werden Gäste aus dem In- und Ausland.

Auf den Bühnen stehen in diesem Jahr insgesamt 63 Bands oder Einzelkünstler. Dazu zählen die österreichische Band Bilderbuch ("Bungalow"), die 2012 gegründete Gruppe Das Lumpenpack ("Hauch mich mal an"), die Elektropopband Grossstadtgeflüster ("Wenn ich Deine Eltern wär") und der Sänger Tjark ("Schon okay").

Die vier Bühnen des Festivals heißen "Zauberwald", "Sternwarte", "Klanggrube" und "Brockenbühne". Wer sich warmgetanzt hat, kann sich laut Veranstaltern im fußläufig erreichbaren Waldbad abkühlen.

Sich von den Händen der Festivalbesucher tragen zu lassen, ist hingegen verboten. "Leider mussten wir wiederholt feststellen, dass häufige Verletzungen direkt auf Crowdsurfing oder Stagediving zurückzuführen sind", schreiben die Veranstalter.

Auch Grillen, Rauchen, das Entfachen von Feuer und das Verwenden von Gaskochern wurde untersagt - wegen der hohen Waldbrandgefahr. Konfetti sollten die Tanzwütigen ebenfalls in der Tasche lassen.