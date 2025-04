Komplizierte Abschiebungen von Straftätern: "Wir können niemanden einfach so in den Flieger setzen"

Naumburg - Ein in Deutschland lebender Migrant wird straffällig und soll in seine Heimat abgeschoben werden. Was in der Theorie plausibel klingt, stellt die Behörden oft vor Herausforderungen. Trotz Verbesserungen im Gesetz. Denn: "Wir können niemanden einfach so in den Flieger setzen", sagt eine Mitarbeiterin der Migrationsagentur des Burgenlandkreises in Naumburg (Sachsen-Anhalt).