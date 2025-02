11.02.2025 20:07 2.553 Tödlicher Arbeitsunfall in Werkstatt: Mann (†56) wird unter Lkw eingeklemmt und stirbt

Schlimmer Unfall in einer Werkstatt in Landsberg (Saalekreis): Ein Mann (†56) ist am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt.

Von Juliane Bonkowski

Landsberg - Schlimmer Unfall in einer Werkstatt im Saalekreis: Ein Mann (†56) ist am Dienstagnachmittag tödlich verunglückt. Die Rettungskräfte wurden am Dienstagnachmittag zu einer Werkstatt gerufen, in der ein Mann (†56) tödlich verunglückt ist. © Tom Musche Wie Polizeisprecher Michael Ripke auf TAG24-Anfrage mitteilte, seien die Rettungskräfte gegen 15 Uhr in den Landsberger Ortsteil Reinsdorf alarmiert worden. Dort sei ein Mitarbeiter (56) einer Werkstatt "im Zusammenhang mit Arbeiten an einer Lkw-Hebebühne schwer verletzt" worden, hieß es. Nach TAG24-Informationen sei der Mann unter einem Lastwagen eingeklemmt worden.

Harz Unternehmen hinter Halberstädter Würstchen will sich mit diesen Produkten aus der Krise retten Sofort wurde die Reanimation des Mannes eingeleitet, doch der 56-Jährige habe nicht gerettet werden können. Er starb noch am Unfallort. Die Kripo ermittelt nun zur Todesursache und wie genau es zu dem verheerenden Unglück kommen konnte. Auch habe die Gewerbeaufsicht des Landesamts für Verbraucherschutz Untersuchungen in die Wege geleitet, ergänzte Ripke am Abend. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. © Tom Musche Neben Polizei und Rettungsdienst kamen auch die Feuerwehr und ein Hubschrauber zum Einsatz. Erstmeldung von 17.14 Uhr, aktualisiert um 20.07 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Tom Musche