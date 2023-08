Ahoi! Die MS "Berzdorf" hat ihren Heimathafen in Sachsen erreicht

Görlitz - Die Odyssee der MS "Berzdorf" ist zu Ende! Nach tagelanger Irrfahrt über Flüsse und Straßen wurde das neue, 32 Meter lange Ausflugsschiff für den Berzdorfer See am Mittwoch im Hafen von Hagenwerder zu Wasser gelassen. Doch bevor der Fahrgastbetrieb wirklich losgehen kann, liegt noch jede Menge Werftarbeit an.

Sowohl außen als auch innen sollen die Arbeiten bis Mitte August abgeschlossen sein. Danach ist die geplante Inbetriebnahme. © PR

Am Mittwoch um 9 Uhr kam der Transport in Hagenwerder an: "Jetzt arbeiten hier 15 Mann in der Werft am Dachausbau und am Glassalon", so Menzel. Am Donnerstag sollen weitere zehn Arbeiter für Böden, Fließen und Malerarbeiten hinzustoßen.

Einer der drei Kapitäne, die sich jetzt schon mit dem Schiff vertraut machen, ist Edward Pawelec aus Polen. Seit über 20 Jahren kennt er sich schon mit Riesenschiffen aus: "Ich bin mittlerweile in Rente und habe letztes Jahr in Zgorzelec das Schiff gesehen und mich vorgestellt." Jetzt freut sich der erfahrene Kapitän auf seine erste Testfahrt.

Planmäßig soll die "Berzdorf" schon in zwei Wochen (ab 19. August) seinen Linienbetrieb aufnehmen. Touristen wie Anwohner können dann an drei Anlegestellen zur See-Fahrt übern See aufentern. Ab September ist dann Bordprogramm angesagt:

"Neben Brunch-Fahrten und Hochzeiten wird es auch ein Krimi-Dinner geben, bei dem man gemeinsam einen Fall lösen muss", kündigt Stefan Menzel an.