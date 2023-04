Ansiedlungspläne eines Rüstungsriesen wecken Ängste in Großenhain!

Großenhain - Die Ansiedlung eines international tätigen Konzerns ist für jede Kommune wie ein Lottogewinn: Hoch qualifizierte Arbeitskräfte und junge Familien kommen in die Stadt, Steuereinnahmen sprudeln in Millionenhöhe.

Bereits vor vier Wochen antwortete Wirtschaftsminister Martin Dulig auf eine parlamentarische Anfrage, dass man für den Standort Großenhain mit mehreren Unternehmen in Kontakt stehe, unter anderem Rheinmetall.

Viele Indizien weisen aber auf Großenhain hin. Im Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg gab sich der Rheinmetall-Vorstandsvorsitzende Armin Papperger optimistisch, dass die sächsische Landesregierung in den nächsten Wochen die Pläne für den Bau einer Pulverfabrik im Freistaat genehmigen wird.

Vorab: Um diese angebliche Investition gibt es derzeit die in solchen Fällen übliche Geheimniskrämerei. Daher vermeiden die Beteiligten eine klare Stellungnahme, um "nicht an Spekulationen teilzunehmen".

Den Großenhainern blieb in diesen Tagen der Jubel allerdings im Halse stecken. Denn bei der geplanten Großinvestition handelt es sich um eine Pulverfabrik des Rüstungsriesen Rheinmetall. Die Möglichkeiten, sich gegen diese Ansiedlung zu wehren, sind obendrein äußerst beschränkt.

Über viele Jahre hinweg hat der Freistaat mehr als 35 Millionen Euro in die Bodensanierung des ehemaligen Flughafens investiert und ist damit in diesem Jahr fertig geworden.

Der Standort Großenhain wird Großinvestoren gerade wie auf einem Silbertablett präsentiert. Mit 145 Hektar ist das Industriegebiet "Großenhain Nord" das derzeit größte verfügbare in Sachsen.

Weil es sich um ein Projekt der "nationalen Sicherheit" handle, wird eine Investition des Staates gefordert. Die Verhandlungen dazu finden in diesen Wochen in den Häusern Pistorius (Verteidigung) und Habeck (Wirtschaft) statt.

Erst vor zwei Wochen wurde er durch die Staatsregierung über begleitende Gespräche in Berlin informiert. Mißbach: "Mit Blick auf die Potenziale der Fläche, aufgrund der historischen Erfahrung der Stadt Großenhain und dem Wunsch nach einer zivilen Nutzung der Fläche stehen wir einer möglichen Ansiedlung eines Rüstungsunternehmens daher skeptisch gegenüber. Dies wurde gegenüber den Vertretern des Freistaates im Gespräch Ende März auch so kommuniziert."

Die Großenhainer Linke in einer Pressemitteilung: "Über Umwege werden wir zu Beteiligten an militärischen Auseinandersetzungen auf dieser Welt. Ein Beitrag zum Frieden ist das sicher nicht."

So müssen sich die Großenhainer unter anderem mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass ein Produkt aus ihrer Heimatstadt für andere Städte Tod und Zerstörung bringen kann. Die Vorbehalte sind über das gesamte demokratische Spektrum der Stadt verteilt.

Im Ernstfall hätte die Bundeswehr für maximal zwei Tage Munition, warnen Insider. Der Bedarf ist eine Frage der nationalen Sicherheit. © Philipp Schulze/dpa

Denn das Grundstück gehört dem Freistaat. Im sächsischen Wirtschaftsministerium weist man darauf hin, dass zunächst selbstverständlich die kommunale Planungshoheit gilt.

Sprecher Marco Henkel: "In den Grenzen des Rechts kann jeder Eigentümer einer Fläche damit grundsätzlich tun und lassen, was er will. Das heißt, er kann die Fläche auch bebauen."

Und wenn der Bauantrag dem Bebauungsplan der Gemeinde nicht grundsätzlich widerspricht, dann habe der Eigentümer einen Anspruch auf eine Baugenehmigung.

Und so sitzen die Großenhainer in diesen Tagen wie in der Warteschleife und harren der Dinge, die anderenorts für sie entschieden werden.

Am längeren Hebel sitzen sie ohnehin nicht.