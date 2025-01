Artenmix und Windräder: Das plant Sachsens neuer Umweltminister für den Wald

Dresden - Doppelte Premiere am Mittwoch in der Dresdner Heide beim Staatsbetrieb Sachsenforst. Erstmals besuchte ein Umwelt- und Landwirtschaftsminister die Säge- und Wertholzsubmission.

Georg-Ludwig Breitenbuch (53, CDU) ist Minister für Umwelt- und Landwirtschaft. Als gelernter Landwirt und Diplom-Volkswirt ist er es gewohnt, Agrar- und Forstwirtschaft vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten zu betrachten. © Eric Münch

Für Georg-Ludwig von Breitenbuch (53, CDU) war es wiederum der erste Termin als neuer Forstminister bei seinen Förstern. Welche Marschrichtung gibt der Christdemokrat für die künftige Waldpolitik vor?

"Wir halten an dem erklärten, ehrgeizigen Ziel fest, den Waldanteil im Freistaat auf 30 Prozent zu erhöhen", sagt der Minister, der kurz vor Weihnachten vereidigt wurde.

Er dämpft zugleich aber übersteigerte Erwartungen: Dieses Ziel soll nur im Einklang mit den Landbesitzern erreicht werden. Aktuell nimmt der Wald einen Anteil von 28,3 Prozent (Stand: 2022) der Landesfläche ein.

Der Waldumbau wird weiter vorangetrieben. "Mischwälder mit Laub- und Nadelbäumen sind weniger anfällig gegenüber Extremereignissen wie Stürmen und Dürren oder Krankheiten und Schädlingsbefall", so von Breitenbuch.

Er will als Forstminister räumliche Schwerpunkte für den Waldumbau setzen und gleichzeitig die Pflege der vorhandenen Bestände in den Fokus rücken. "Nadelholz wird weiter eine große Rolle spielen." Konkret denkt man dabei etwa an Weißtannen im Erzgebirge und Kiefern im Tiefland und Norden Sachsens.