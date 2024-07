CDU-Chef Merz fordert: Wir brauchen endlich eine Lösung für sichere Grenzen!

Meerane - Die deutschen Grenzen müssen sicherer werden. Das meint zumindest CDU-Chef Friedrich Merz (68) und setzt sich für dauerhafte Grenzkontrollen ein. Die sollen sich an den ergriffenen Maßnahmen während der Europameisterschaft orientieren. Das und was er vom Vorstoß von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) hält, verrät er im zweiten Teil des großen TAG24-Interviews.

CDU-Chef Friedrich Merz (68) sorgt sich um die Sicherheit unserer Grenzen. © Kristin Schmidt

TAG24: Sie haben in einem Artikel geschrieben: "Ein Europa der offenen Grenzen gelingt nur mit einem Europa der sicheren Grenzen." Werden die Grenzen denn sicherer, wenn jedes Land seinen eigenen Grenzschutz hat, wie es der Kollege Michael Kretschmer nun speziell für Sachsen fordert?

Friedrich Merz: Zunächst: Das sind zwei Paar Schuhe. Das Europa der sicheren Grenzen ist ein Europa, das seine Außengrenzen schützt, aber dazu sind wir im Augenblick nicht in der Lage.

Was Michael Kretschmer gerade für Sachsen diskutiert, ist ein Modell, das sich an dem orientiert, was Bayern seit Jahren auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei macht.

TAG24: Was da wäre?

Merz: Die gemeinsame Grenzkontrolle der Bundespolizei und der Landespolizei an den deutschen Landesgrenzen. Und das funktioniert in Bayern gut. Warum soll das in Sachsen nicht gut funktionieren?

TAG24: Weil es eine Problemverlagerung ist …

Merz: Das sehe ich anders.