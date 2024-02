Vierergruppe sorgt mit rassistischen Kostümen bei Faschingsumzug in Sachsen für Aufregung

In Sachsen haben sich mehrere Karnevalisten rassistisch kostümiert. In den sozialen Medien reagieren die Nutzer entsetzt.

Von Amalia Seefeldt

Bad Schandau - Die Karnevalszeit ist in vollem Gange. Auch in Sachsen wird getanzt und gefeiert. Doch zwischen dem bunten Faschingszug in Bad Schandau sorgte eine Vierergruppe für Kritik.

Blackfacing und geschmacklose Flüchtlingsanspielung: Diese "Narren" fanden sich offenbar sehr lustig. © Daniel Förster Schwarz angemalte Gesichter und Hände, Afro-Perücken, grellrote, übergroße Lippen und afrikanisch anmutende Kleidung. Dazu Wagen mit gepackten Koffern und ein Mann mit einem Schild mit den Worten "Die lange Schlange aus der Savanne" - eine Anspielung auf afrikanische Flüchtlinge. In diesen geschmacklosen Aufmachungen zogen vier Teilnehmer des Faschingsumzuges am Sonntag gemeinsam mit etwa 400 anderen Karnevalisten durch die sächsische Kleinstadt. Ein schwarz-geschminkter Mann im Coca-Cola-Shirt verteilte zudem Schokoküsse an die Zuschauer – die Süßigkeit wurde bis 2005 als "Negerkuss" bezeichnet. Es scheint mittlerweile Tradition für den Faschingsumzug in Bad Schandau zu sein, mit derart geschmacklosen Aktionen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Denn was diese Gruppe offenbar als lustig empfand, ist nichts anderes als purer Rassismus. Blackfacing gilt bereits seit Langem als rassistisch. Wie die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus erklärt, behandelt das "Gesichtsschwärzen" die Identität und Erfahrungen schwarzer Menschen als Kostüm. Etwas, das man an- und wieder ausziehen kann, wann immer es einem beliebt.

Dazu kommt, dass sich die Praktik verachtender Stereotype bedient und so Vorurteile verfestigt und Erfahrungen mit Ausgrenzung ignoriert. Alles, um das eigene Vergnügen in den Vordergrund zu stellen.

Blackfacing-"Kostüme" in Bad Schandau ernten Kritik

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bad Schandauer "Jecken" mit skandalösen Auftritten in die Schlagzeilen geraten. © Daniel Förster Auf einem Video des Umzugs, welches auf der Plattform X geteilt wurde, ist zu sehen, wie ein Mann aus der Gruppe die Schokoküsse verteilt. Von Abneigung oder Schock ist jedoch im Publikum wenig zu sehen. Im Gegenteil: Mehrere Menschen, die den Faschingszug besuchten, nahmen das Mitbringsel der Karnevalisten dankend an.

Anders sieht die Resonanz im Internet aus, unter dem Beitrag auf X häufen sich die Kommentare. "Muss das wirklich sein? Die leben immer noch in den 80igern", schrieb eine Person. Eine andere kommentierte: "Es gibt wirklich einen Ort, der 'Bad Schandau' heißt und seinem Namen alle Ehre macht." Neben dieser rassistischen "Verkleidung" ließ auch eine andere Gruppe wenig Raum für Interpretation. Die als Ratten verkleideten Karnevalisten zogen neben einem als Außenministerin Annalena Baerbock (43) Kostümierten durch die Stadt. Auf ihren Bäuchen standen die Namen von Parteien, auf dem Umzugswagen ein Plakat mit dem Satz: "Annalena träumt vom grünen Leben, doch nur die Ratten an ihrem Leimtopf kleben."

Mit mehreren Plakaten und ziemlich eindeutigen Kostümen zog diese Gruppe am Sonntag durch Bad Schandau. © Daniel Förster