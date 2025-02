Einfuhr-Gebühren auf Stahl und Alu: So stark belasten Trumps Zölle Sachsens Industrie

Dresden/Washington (USA) - Trump macht Ernst: Der wiedergewählte US-Präsident Donald Trump (78) setzt seine angekündigten Zölle ("tariffs") durch. Per Dekret, der "Executive Order", verlangt er nun Einfuhr-Gebühren für Stahl- und Aluminiumprodukte in Höhe von 25 Prozent. Und schielt schon auf Autos, Computer-Chips, Pillen. Wie hart trifft diese "kontraproduktive" Wirtschaftspolitik Sachsen ?

Trump erhöht die Zölle für alle Stahl- und Aluminiumprodukte weltweit. © Kristin Schmidt

Nach Daten des Wirtschaftsministeriums sind die USA unser zweitwichtigster Exportpartner.

2023 hat der Freistaat 4,6 Milliarden Euro Warenwert über den Großen Teich gebracht, fast zehn Prozent aller Ausfuhren. "Diese Entscheidungen haben Auswirkungen für ganz Sachsen, bis in die kleinsten Dörfer", warnt der Chemnitzer IHK-Präsident Max Jankowsky (31).

Knapp 25.000 Arbeitsplätze hingen unmittelbar an der "transatlantischen Freundschaft", so Jankowsky gegenüber TAG24. Das drücke auch auf die Stimmung. "Wir müssen mal wieder Luft holen!" Seine Gießerei in Lößnitz treffe es bislang zum Glück nicht.

Insgesamt machen Stahlprodukte auch "nur" 1,5 Prozent, Aluminium 0,2 Prozent der sächsischen US-Exporte aus. "Überschaubar", wie es Lars Fiehler (50) von der IHK Dresden nennt.

Doch dabei soll es ja nicht bleiben: Trump kündigte weitere Zölle an - auf Autos, Computer-Chips, Pharmazeutika. Die Automobilbranche ist allein für mehr als die Hälfte aller US-Exporte verantwortlich, macht fast ein Drittel der sächsischen Industrieproduktion aus.