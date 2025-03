Etliche Projekte liegen auf Eis: Macht das Sondervermögen dem Bahnausbau in Sachsen Dampf?

Dresden - Kommt der Zug noch oder ist er schon abgefahren? In Ostsachsen fragen sich das viele, denn in der Region gibt es diverse Großbau-Projekte, die scheinbar aufs Abstellgleis geschoben wurden und seit Jahren auf ihre Realisierung warten. Vor allem im vergangenen Bundestagswahlkampf wurden nun wieder Hoffnungen geschürt. Das in Rede stehende Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen könnte bestehende Bremsen lösen bei der Elektrifizierung der Strecke Dresden - Görlitz.