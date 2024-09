Fördermittel fallen weg, Kommunen müssen sparen: Sind die fetten Jahre für Sachsen vorbei?

Dresden - Sachsen muss in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Steuereinnahmen sprudeln gegenwärtig längst nicht so kräftig wie erhofft. Die Geldquellen des Freistaates in Brüssel und Berlin trocknen auf lange Sicht hin immer mehr aus. Gleichzeitig wachsen hierzulande die Ausgaben im Sozialbereich. Eine sachliche Analyse - unter dem Eindruck des Einsturzes der Dresdner Carolabrücke.