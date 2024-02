Tod auf Raten? Solarmodulhersteller leitet Schließung des Freiberger Werkes ein

Dresden/Freiberg - Der Solarmodulhersteller Meyer Burger will seine Produktion in Freiberg schon ab März schrittweise herunterfahren. 500 Mitarbeiter würden ihre Jobs verlieren. Die Empörung ist groß. Doch eine letzte Chance bleibt.

Noch produzieren 500 Mitarbeiter bei Meyer Burger in Freiberg Solarmodule fürs Eigenheimdach. Aber wie lange noch? © Meyer Burger

Diese knüpft sich an die sogenannten Resilienzboni, also an staatlich geförderte Zuschüsse für Käufer von Solarmodulen, die in Europa hergestellt wurden.

Hintergrund: China flutet die europäischen Märkte schon seit Monaten mit Billig-Produkten. Solarmodule und Wechselrichter aus europäischer Herstellung haben dagegen preislich keine Chance.

Eigentlich sollte der Bundestag über die Boni bereits in dieser Woche entscheiden, vertagte den Beschluss wegen des Widerstands der FDP aber auf Ende März.

Mit einem positiven Beschluss würden die Beschäftigten des "Meyer Burger"-Werks in Freiberg ab April in Kurzarbeit gehen, das Unternehmen das Kurzarbeitergeld aufstocken. "Wenn nicht, müssen wir die Produktion einstellen, um Schaden von unserem Unternehmen abzuwenden", so Geschäftsführer Gunter Erfurt (58).

Schon im März sollen dazu die ersten Schritte unternommen werden. Kurzarbeitergeld sei vorerst bis September beantragt.