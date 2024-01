Freitaler AfD-Fraktion schrumpft: Drei Viertel der Mitglieder steigen aus

Neuer AfD-Fraktionschef in Freital ist nun Andreas Just. Sein Stellvertreter sei Ralf Langer, welcher seinen Posten allerdings noch nicht bestätigt hat.

Das bestätigte der ehemalige Fraktionsvorsitzende Torsten Heger am Samstag gegenüber MDR Sachsen . Er, sein Vertreter Michael Zscherper und vier weitere Mitglieder seien demnach in der vergangenen Woche aus der Fraktion im Freitaler Stadtrat ausgetreten.

Sechs der ursprünglichen acht AfD-Stadträte sind nun (vorerst) fraktionslos. © Montage: Stadt Freital

Am 9. Juni wird der Stadtrat in Freital in der Kommunalwahl erneut gewählt. In einer sogenannten Aufstellungsversammlung wählt jede Fraktion zuvor die Kandidaten.

Diese Liste an Kandidaten sei demnach Auslöser für die Abgänge gewesen. Laut Just hätten der bisherige AfD-Fraktionsvorsitzende Torsten Heger, sein bisheriger Stellvertreter Michael Zscherper sowie die Eheleute Ute-Maria Frost und Steffen Frost nicht die notwendige Mehrheit von 51 Prozent erreicht.

Steffen Frost ist Kreistagsvorsitzender im AfD-Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Auf die Liste geschafft hätten es stattdessen die AfD-Stadträte Mathias Dylla und Yvonne Hensel. "Aus Solidarität mit den nicht gewählten vier Stadträten" nahmen beide die Wahl jedoch nicht an.

Torsten Heger sagte, er könne sich nicht vorstellen, mit den jetzt gewählten Personen zusammenzuarbeiten. Nähere Gründe dafür ließ er offen. Heger bleibt nun vorerst fraktionslos im Stadtrat. AfD-Mitglied bleibe er jedoch definitiv.

Einer der Kandidaten für die Kommunalwahl im Juni ist bereits bekannt: Der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Norbert Mayer. Der Politiker war bereits von 2014 bis 2019 als ehrenamtlicher Fraktionsvorsitzender der AfD im Freitaler Stadtrat, seit Oktober 2019 sitzt er im sächsischen Landtag.

Zur Eröffnung seines Parteibüros im selben Jahr lud er AfD-Kollege Jens Maier, welcher - ähnliche wie Björn Höcke (51) - dem völkisch-nationalistischen Flügel der Partei angehört.

Ebenfalls auf die Liste geschafft hat es Andreas Just, die anderen neun Kandidaten sind bislang nicht veröffentlicht worden.