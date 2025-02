Susann (†23) nach Disco-Party ermordet: Radio-Praktikant hat Sex mit Leiche

Susann P. wurde nur 23 Jahre alt. © privat

Am 13. Februar 2011 gegen 3 Uhr morgens fährt eine junge Frau mit ihrem Auto an einem Waldstück bei Lauenhain, einem Ortsteil des westsächsischen Crimmitschau (Landkreis Zwickau) vorbei und bemerkt einen Feuerschein. Auf dem Heimweg von einer Party fährt sie zunächst in ihr Elternhaus, informiert ihren Vater, der Ortswehrleiter ist.

Die beiden begeben sich zurück zum Brandort. Der Kamerad bittet seine Tochter, am Auto zu bleiben. Denn in dem brennenden Haufen liegt eine Leiche in Embryohaltung - typisch bei Brandopfern aufgrund des Zusammenziehens der Muskulatur, weiß Mordermittler Jan Stauß von der Zwickauer Kripo.

"Wir konnten erkennen, dass die Verstorbene längere und teilweise eingefärbte Haare hatte", erzählt er jetzt in der ZDF-Reihe "Wahre Verbrechen". Zudem können Tätowierungen und Piercings festgestellt, das Opfer aber zunächst nicht identifiziert werden.

Zudem stellt sich aufgrund einer Vielzahl von Kippen und Taschentüchern eine schwierige Spurensuche in dem Waldstück dar. "Dieser Ort wird gern von jungen Paaren genutzt, die allein sein wollen", weiß Stauß.