Klimawandel, Dürre, Extremwetter: So will Sachsen dem Hitze-Kollaps trotzen

Sachsen - Hitze ist eine tödliche Gefahr - im wahrsten Sinne des Wortes für Mensch und Tier . Aber auch im übertragenen Sinne - etwa für die Land- und Forstwirtschaft. Nun wächst im Zuge der Klimaveränderungen auch hierzulande die Wahrscheinlichkeit von extremen Hitzewellen. Wie will Sachsen dem drohenden Hitzekollaps entgehen? Hier Beispiele, wo Politik und Wirtschaft bereits heute Weichen stellen.

Mit tiefwurzelnden Luzernen fing man damals an. Heute laufen Versuche mit Kulturen aus südlichen Regionen wie Quinoa, Amaranth und Kichererbse sowie alten Kulturen (Linsen, Hirse, Buchweizen).

Die Rekordhitze und anhaltende Trockenheit bereiten der Landwirtschaft mehr als Sorgen. Sie bedrohen Existenzen. Bereits in den 1990er Jahren begann man hierzulande Versuche mit sogenannten trockentoleranten Feldkulturen.

Existenzen in der Landwirtschaft bedroht

Kulturen (Mais, Hafer, Raps), deren Saat in Trockenzeiten fallen, haben in Sachsen einen zunehmend schweren Stand. Hier experimentiert man mit späten Aussaaten. "Bei den Kartoffeln spielt neben der Wasserversorgung auch die Bodenerhitzung eine Rolle. Sind die Kartoffeldämme lange intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt, stellen sie das Wachstum ein", so Jäckel.

Auch schonende Anbauverfahren werden untersucht (pfluglose Bodenbearbeitung, Mulchen). Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (50, Grüne) informierte sich bei seiner jüngsten Israel-Reise über Bewässerungssysteme.

"Israel ist Vorreiter bei der effizienten Nutzung von Wasser. Hier können wir in Sachsen viel lernen, vor allem für unsere immer trockneren Regionen Lausitz und Nordsachsen."