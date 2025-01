Luchsweibchen Nova wandert von Sachsen nach Thüringen ab

Damit beweist Nova, dass auch weibliche Luchse zu weiten Wanderungen aufbrechen können, und so kann es möglicherweise auch gelingen, diese Populationen in Sachsen, Thüringen und im Bayerischen Fichtelgebirge miteinander zu vernetzen.

"Diese weite Wanderung so kurz vor der beginnenden Paarungszeit der Luchse hat die Experten des sächsischen Auswilderungsprojektes 'RELynx Sachsen' überrascht. Normalerweise sind Luchsweibchen ortstreuer als ihre männlichen Artgenossen", teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie weiter mit.

Ihre Wanderschaft begann am 27. Dezember und sie legte seitdem knapp 150 Kilometer zurück.

Das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am heutigen Mittwoch in Dresden mit.

Im März des vergangenen Jahres wurde Nova im Westerzgebirge ausgewildert. © Archiv Naturschutz LfULG / Catriona Blum-Rerat

Außerdem ist es Nova gelungen, ein relativ dichtes Verkehrsnetz - wie unter anderem die A72, A9 und A4 nach Norden in Richtung Jena - unbeschadet zu durchqueren.

"Für das sächsische Auswilderungsprojekt ist ihre Abwanderung bedauerlich. Nun bleibt die Hoffnung, dass sie in Thüringen auf einen geschlechtsreifen Kuder trifft und im Frühjahr Nachwuchs zur Welt bringt. Für die Luchse in Mitteldeutschland wäre das ein Gewinn, so das Projektteam", heißt es weiter.

Nun streifen nach dem Tod von Luchs Anton und der Abwanderung von Nova noch drei der fünf ausgewilderten Luchse durch das Westerzgebirge.

Luchsweibchen Alva hält sich in der Umgebung von Eibenstock auf, Luchsmännchen Chapo südöstlich am Abhang des Keilberges auf der böhmischen Seite und für Luchs Juno, der im August sein Senderhalsband verloren hat, sind keine Ortungsdaten verfügbar.