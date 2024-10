Mit Blaskapelle auf Fußball-Fans vorbereitet: So hart trainiert die sächsische Reiterstaffel

Anschließend steht ein ganz bestimmtes Desensibilisierungs-Programm für die Tiere auf dem Plan: Eine Blaskapelle wurde in den Polizei-Stall geordert, die die Tiere an laute und spontane Geräusche gewöhnen soll.

Für die Einsätze müssen die Pferde an verschiedenste Umwelt-Einflüsse gewöhnt werden: Geräusche, Menschenmassen oder andere Tiere. © Eric Muench

Wenig später geht es dann auch auf den nächsten Einsatz: Die Polizeireiterstaffel soll ein Fußballspiel des FSV Zwickau gegen den FC Energie Cottbus absichern - ein Risikospiel der Kategorie 1, das eine engmaschige Überwachung der Polizeikräfte bedarf.

Kurz vor dem Einsatz müssen auch Pferde ganz menschlichen Bedürfnissen nachgehen: Nach einer Portion Kraftfutter können die Tiere auf einer Wiese in einem nahen Wohngebiet noch einmal abäpfeln und pinkeln. Dann geht's los zu den Fußballfans.

Zusammen mit der Hundestaffel, einem Polizeihubschrauber und der Bereitschaftspolizei müssen Luise und ihr Team die verfeindeten Fan-Lager auseinanderhalten, damit es nicht zur Eskalation kommt.

"Der heftigste Einsatz war bei einer Querdenken-Demo in Leipzig. Da waren so viele Menschen auf der Straße, das war ein kleiner Schock. Da sitzt du auf deinem Pferd und musst in der Masse agieren", erinnert sich die Reiterin.

Wie sehr der Einsatz die Pferde-Menschen-Teams fordert und was ein Polizeipferd für Herausforderungen für eine Karriere bei der Polizei erfüllen muss, erfahrt Ihr in der kompletten Doku "Sattelfest - Sachsens Polizeireiterstaffel im Einsatz". Diese läuft am Dienstag um 21 Uhr im MDR oder bereits vorab in der Mediathek.