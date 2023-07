Diebstahlserie geht weiter: Unverschlossener Transporter geklaut

Die Polizei sucht nach Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Straße beobachtet haben, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Peugeot Vivaro zwischen 22 Uhr am Mittwochabend und 5 Uhr am Donnerstagmorgen geklaut. Der Transporter stand unverschlossen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses am Holzmühlenweg. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 45.000 Euro.

Die Polizei weist auch darauf hin, dass man Fahrzeuge auf keinen Fall unverschlossen abstellen sollte. In den vergangenen Tagen sind in der Region immer wieder Autos, Fahrräder und auch ein Quad verschwunden. Das Quad wurde am Montagmorgen in Bad Brambach geklaut, der Dieb verunglückte allerdings nur wenig später. Das Quad wurde dann im Wald an einem Baum gefunden.

Ebenfalls am Montag verschwand in Bad Brambach ein Ford-Transporter und in Markneukirchen wurden bereits in der vergangenen Woche ein teurer Audi e-tron und ein Mercedes gestohlen.

"Alle genannten Sachverhalte haben eines gemeinsam: Entweder staken die Schlüssel im Zündschloss oder die Fahrzeuge waren nicht gegen Diebstahl gesichert. Für Gelegenheitsdiebe sind sie damit leichte Beute. Zudem ereigneten sich alle Fälle unweit der Bundesgrenze", warnt die Polizei.