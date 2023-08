Pödelwitz sollte weggebaggert werden: Das gerettete sächsische Dorf auf der Suche nach Zukunft

Wir wollen mitbestimmen: Mitglieder des Vereins "Pödelwitz hat Zukunft" (v.r. Jens Hausner, h.r. Franziska Knauer, 2.v.l. Nora Mittelstädt). © Thomas Türpe

40 Wohngebäude stehen noch in dem Dorf an der Tagebaukante im Südraum Leipzigs, 33 davon leer. Den Rest teilen sich die verbliebenen 25 Einwohner. In dieser vermeintlich toten Kulisse brodelt ein sehr lebendiger Kern.

"Wir haben eine Zukunftsvision", sagt Jens Hausner (57) von "Pödelwitz hat Zukunft". Der Verein war Dreh- und Angelpunkt, als es um den Erhalt des Dorfes ging. Und er ist es auch jetzt, wo das Dorf wieder mit Leben erfüllt werden soll.

Die Vision: Betreutes Wohnen für Menschen mit Autismus. "Wir haben uns bundesweit umgesehen. 16 bis 18 Plätze könnten entstehen, auch Arbeitsplätze. Ein reines Strukturwandelprojekt", sagt Hausner.

Aber so einfach ist das nicht.