Sie reden von Selbstverwaltung oder dem eigenen Staat: Rechter Vormarsch auf unsere Dörfer

Dresden - Wie viel von Sachsen hat sich bereits der staatlichen Kontrolle entzogen? Immer mehr " Reichsbürger " und "Selbstverwalter" deklarieren ihr Grundstück als "souveränes Staatsgebiet" oder schließen sich dem " Königreich " an.

Rechtsextreme und völkische Siedler kaufen gezielt Immobilien auf und vernetzen sich. Und es werden Parallelstrukturen geschaffen (z. B. eigene Währung, Krankenversicherung, Meldewesen etc.), um sich der Hoheit des Staates zu entziehen.

Zwar gab es im Februar in Laubegast eine große Razzia gegen seine "Gemeinwohlkasse", doch das hält ihn sicher nicht ab, weiterhin Versicherungen in eigener Währung zu verkaufen.

Der enorme Zulauf begründet sich nicht allein mit der Ablehnung der Corona-Maßnahmen . Hinzu kommt, dass die verfassungsfeindliche Gruppe "Königreich Deutschland" um den selbst ernannten König Peter Fitzek (57) nun massiv in Sachsen Fuß fasst und Dresden zu einer Art Hotspot macht.

Laut aktuellem Verfassungsschutz-Bericht stieg die Zahl binnen eines Jahres um 600 auf 2500 - ein Zuwachs von fast einem Drittel. Bei 33 Personen wurden daraufhin Hinweise an die Waffenbehörde übermittelt.

Auch seinem Traum von selbst verwalteten "Gemeinwohldörfern" kommt der Herrscher des Fantasiestaates nun in Sachsen näher. Nachdem bereits das "Wolfsgrüner Schlösschen" (Eibenstock, Erzgebirge) und das Schloss Bärwalde (Boxberg, Kreis Görlitz) ins Königreich eingegliedert wurden, scheint Fitzek in Halsbrücke (Mittelsachsen) nun ein Coup gelungen zu sein:

Die Zentrale der Partei "Der Dritte Weg" in Plauen - man ist auf der Suche nach Grundstücken. © Ellen Liebner

Neben den Reichsbürgern suchen auch Rechtsextreme Grundstücke, um eigene Strukturen aufzubauen. Laut LfV ist der Erwerb und Ausbau von Immobilien wesentliche Strategie der Partei Dritter Weg - in Plauen (Pausaer Str. 130) wurde mit dem Partei- und Bürgerbüro ein bundesweites Vorzeigeprojekt geschaffen.

Parteiungebundene Rechtsextremisten suchen aber lieber die Abgeschiedenheit des ländlichen Raumes - der aktuelle Verfassungsschutz-Bericht zählt 28 eigene Rückzugsorte in Sachsen auf.



Da sind noch nicht die inzwischen übernommenen Grundstücke und Höfe der Initiative "Zusammenrücken in Mitteldeutschland" mitgezählt, zu der seit Februar 2020 rechtsextreme Aktivisten aufrufen. Sie sprechen von Siedlungsgemeinschaften, in denen man seinen an rassistischen und völkischen Ideen orientierten Lebensentwurf ausleben kann.

Der Zuzug konzentriert sich auf Mittelsachsen und vornehmlich auf den Ort Leisnig. Der Verfassungsschutz sieht dies als ein weiteres Indiz für die aktuellen Vernetzungsbestrebungen der rechtsextremen Szene.