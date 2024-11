Sächsische Schweiz als geteiltes Land: Brücken-Problem macht das Leben kompliziert!

Aktuell sei er mit der Landesregierung in Klärung, ob der Freistaat die Fährkosten bezuschussen kann. "Aber die Regierung, die es noch gibt, ist mit sich selbst beschäftigt." Auf "seiner Carolabrücke" - die Eisenbahnbrücke in Bad Schandau - könnte theoretisch ein zweiter Brückenkopf liegen. Vor allem für Busse will Geisler das in der nächsten Woche prüfen lassen.

Eine 60-jährige Schönaerin ist nun ebenfalls auf die Fähre angewiesen. Am Freitag war sie für ihren kranken Mann in einer Schandauer Apotheke. Zur Sparkasse, zum Arzt, günstig einkaufen gehen - all das sei nun sehr kompliziert geworden. "Und jeder, der arbeiten muss, muss ein Ticket kaufen."

Besuch aus dem Nachbarland: Die Journalisten Jiří Pech und Anna Dolanská berichten für "Česká televize" über die Sperrung. © Eric Münch

Auch das Rettungswesen hat es "eiskalt getroffen", wie Stadtwehrleiter Kai Bigge (53) sagte. Seine Feuerwehren sind nur noch zur Hälfte einsatzbereit, 170 Kameraden aufgeteilt auf zwei Elbseiten.

Die übrigen Rettungsdienste passten ihre "Ausrückeordnungen" so an, dass die Region abgedeckt bleibt. "In der Not hat die Kameradschaft schon immer funktioniert."

Neun von 43 "Landbäckerei Schmidt"-Filialen "sind von uns und den Kunden nur noch äußerst schwer zu erreichen", erklärt Chef John Arko (60).

Das erinnere an 2002, als die Brücke nach dem Hochwasser voll gesperrt war. "Damals standen unsere Fahrer insgesamt 120 Tage im Stau."

Arko fordert: "Das Ding muss weg! Hennigsdorfer Spannstahl steckt da auch in zehn Jahren noch drin. Sollen wir jedes Jahr zittern?"

Michael (56) und Kathrin Twelkemeyer (52) sind nur eine halbe Stunde vor der Schließung über die Brücke gefahren.

Seit einer Woche urlauben die Wolfsburger in der Region, kamen am Mittwoch aus Prag. "Trotzdem", grübelt Kathrin, "ich find's besser so, als wenn erst was passieren muss ..."