Wanderin (73) verletzt sich in Sächsischer Schweiz: Retter wegen gesperrter Elbbrücke in Not

Bad Schandau - Die Bergwacht Bad Schandau musste am Sonntag zum Papststein in der Sächsischen Schweiz ausrücken. Dort war gegen 13.15 Uhr eine 73 Jahre alte Wanderin in Not geraten. Für alle Beteiligten wurde der Einsatz zur Herausforderung.

Gemeinsam mit einer Notärztin wurde die Besatzung per Rettungswinde am Papststein abgesetzt.

Wie Dr. Kai Kranich, Pressesprecher des DRK Sachsen, TAG24-Informationen auf Anfrage bestätigte, brachte der Heli zwei Retter vom Hafen in Prossen (rechte Elbseite) zur Unglücksstelle.

Schnell zum Unfallort zu gelangen, gestaltete sich für die alarmierte Bergwacht schwierig. Winterliche Verhältnisse und die gesperrte Elbbrücke in Bad Schandau standen ihnen im Weg.

Die Seniorin rutschte auf einem vereisten Abstieg aus und verletzte sich dabei schwer am Bein.

Die Wanderin wurde per Rettungshubschrauber aus der Gefahrenzone gebracht. © Marko Förster

Nach der Erstversorgung vor Ort brachten die Einsatzkräfte die verletzte Wanderin mit einer Korbtrage an den Fuß des Papststeins. Von dort wurde die 73-Jährige mit einer Winde in den Hubschrauber gehoben und in ein Krankenhaus gebracht.

Einsätze wie diese stellen die Bergretter aktuell immer wieder vor Herausforderungen. Schuld ist die gesperrte Elbbrücke!

Zwar sei die Bergwacht auf die Sperrung vorbereitet und habe auf beiden Elbseiten Einsatzfahrzeuge stationiert. Die ehrenamtlichen Helfer zu den Unglücksorten zu bringen, sei dennoch eine Herausforderung, so Kai Kranich.

Weil die Brücke voraussichtlich noch für längere Zeit nicht passierbar ist, würden Bergwacht und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weiterhin daran arbeiten, sich an die Situation in Bad Schandau anzupassen, so der DRK-Sprecher.