Schuster mahnt im Bundestag vor "Kontrollverlust": "Ich brauche jeden Tag Grenzkontrollen!"

Berlin - Sachsens Innenminister Armin Schuster (62, CDU) hat am Donnerstag in einer aktuellen Stunde zur irregulären Migration im Bundestag einen kritischen "Lagebericht" aus dem Freistaat vorgestellt und in aller Dringlichkeit für eine "Migrationslösung" appelliert, um einen "Kontrollverlust" zu verhindern.