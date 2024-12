Unheimliche Brandserie vor Aufklärung: Wollte sich Feuerwehrmann für Rauswurf rächen?

Als mutmaßlicher Serienbrandstifter in Untersuchungshaft: Feuerwehrmann Kevin P. (35), hier bei seiner Auszeichnung 2022, war im Frühjahr aus dem aktiven Dienst entfernt worden. © Michael Strohmeyer

Es begann zunächst mit Sachbeschädigungen. Immer wieder brannten in Schkeuditz Mülltonnen. Am 16. Juli ging dann in der Kleingartensparte "Einheit" die erste Gartenlaube in Flammen auf. Bis November wurden neun weitere zu Schutt und Asche. Auch leerstehende Häuser brannten plötzlich.

Im August fackelten 180 Heuballen auf einer Koppel ab, kurz darauf eine Scheune. Mindestens 15 Brände gehen womöglich auf seine Kappe.

Zuletzt traf es drei geparkte Fahrzeuge - am 2. November ein Mercedes Coupé am Bahnhof, am 23. November den Transporter einer Baufirma an der Ringstraße. Sechs Tage später brannte ein VW Polo in der Mühlgasse.

Diesmal waren Polizisten schnell vor Ort und bekamen noch mit, wie sich ein Skoda vom Tatort entfernte. Am Steuer: Kevin P. (35), ein Feuerwehrmann aus Schkeuditz, der 2022 noch für seine Verdienste ausgezeichnet, im Frühjahr dieses Jahres aber aus dem aktiven Dienst entfernt wurde.