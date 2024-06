Viele Ideen, wenig Konkretes: Sportgipfel will Sachsen fitter machen

Dresden - Sachsens Regierungs-Chef Michael Kretschmer (49, CDU) lud am Montag weit über 50 Spitzen-Funktionäre der Sportbünde sowie Vertreter von Kommunen und Landkreisen zu einem "Sportgipfel" in die Ballsportarena. Er zeigte sich einsatzbereit in der Sache: "Wir wollen, dass Sport keine Nebensache ist."