Wenige Monate vor den Wahlen: Sachsens Parteien auf dem Prüfstand

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen der Parteien in Sachsen verläuft - mit Ausnahmen - weitgehend kontinuierlich. Anders sieht es mit dem Wählerverhalten aus. Die Demoskopen verzeichnen immer weniger Stammwähler. Deshalb wird die nächste Landtagswahl mit Spannung erwartet.

Großen Zuspruch und mehr Mitglieder verzeichnen aktuell die Freien Wähler, so der Landesvorsitzende Thomas Weidinger (61) auf TAG24-Anfrage. Die Landesvereinigung zählt zwar nur 105 Mitglieder - und damit 22 mehr als ein Jahr zuvor.

Aber: "Aufgrund der Tatsache, dass die Landesvereinigung auf kommunaler Ebene nicht aktiv ist, sondern dort die vielen Vereine mit Tausenden Mitgliedern politisch tätig sind, ist die reine Mitgliederzahl in der Landesvereinigung für uns nicht so ausschlaggebend", sagte Weidinger.

Eine "Eintrittswelle" verzeichnet nach eigenen Angaben die AfD. "Allein am Tag, an dem das Landesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistisch einstufte, und am Tag darauf gab es bei uns zehn Eintritte", so Landessprecher Andreas Harlaß (62).

Wie viele Mitglieder es aktuell insgesamt sind, konnte er nicht sagen.