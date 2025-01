Wie Sachsens Prinzessin Sidonie nur knapp dem Scheiterhaufen entkam

Meißen - Es ist wohl eines der unglücklichsten Schicksale, welches einer Prinzessin aus dem sächsischen Haus der Wettiner widerfahren ist: Ihr Ehemann betrog sie in aller Öffentlichkeit, er sperrte sie ein und wollte sie vergiften, bevor er sie als Giftmischerin und Hexe fast auf den Scheiterhaufen gebracht hätte.

Sidonie gemalt von Lucas Cranach. Sie war zehn Jahre älter als ihr Ehemann, blieb kinderlos und lutherisch - daher wollte er ihr ans Leben. © picture alliance/akg-images

Vor 450 Jahren, am 4. Januar 1575, starb Sidonie von Sachsen als verbitterte und übel beleumundete Frau. Zu früh, um noch die Genugtuung der Rehabilitation zu erleben.

Zur Renaissancezeit erlitten Frauen besonders aus dem einfachen Volk oft unermessliches Leid, welches niemals niedergeschrieben wurde. Daher darf man das Schicksal einer traurigen Prinzessin durchaus relativieren, weil sie als Hochwohlgeborene nicht rechtlos war.

Sidonie wurde 1518 als jüngste Tochter des Herzogs Heinrich von Sachsen in Meißen geboren. Wie ihre Brüder, die späteren Kurfürsten Moritz und August, genoss sie eine gute Ausbildung und Vorbereitung auf das Leben. Am Hofe mangelte ihr an nichts.

Außer vielleicht an körperlicher Attraktivität. Obwohl man aus Sachsen eine fürstliche Mitgift erwarten durfte, war Prinzessin Sidonie mit 26 Jahren noch immer unverheiratet.

Doch dann vernarrte sich ein 16-jähriger Knabe in sie: Erich II., Herzog zu Braunschweig-Lüneburg in spe, war eigentlich einer anderen Prinzessin versprochen. Doch die Elternhäuser stimmten zu, weil es zu dieser Zeit nicht einfach war, standesgemäße Partner lutherischen Glaubens zu finden.