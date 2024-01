"Woche des Aufstands" - Wütende Bauern wollen nach Dresden kommen

Wie schon im Dezember sind am Montag in ganz Sachsen Traktor-Blockaden geplant. © IMAGO/EHL Media

Die am heutigen Donnerstag verkündeten Milderungen der Subventionskürzungen reichen den sächsischen Bauern nicht: "Es ist und bleibt dabei", sagt der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbands Torsten Krawczyk (48) zu TAG24

"Die Protestwoche ziehen wir durch. Das, was da verkündet wurde, ist uns zu wenig."

So soll es bereits am Montag losgehen: Federführend durch den Verein "Land schafft Verbindung" sollen an diesem Tag in ganz Sachsen Autobahnzufahrten blockiert werden, allerdings angezeigt als Kundgebung.

"Wir bleiben bei der Forderung nach hundertprozentiger Rücknahme der Subventionskürzungen", sagt auch Robert Erdmann (37), Sprecher von "Land schafft Verbindung Sachsen".

"Unser Ziel ist es aber nicht, alles komplett stillzulegen." Die aktuellen Kürzungen seien dabei nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe. Wegen der verspäteten Auszahlung der EU-Subventionen fordert der Verein unter anderem den Rücktritt des sächsischen Umweltministers Wolfram Günther (50, Grüne).