04.02.2024 07:10 1.234 Zum Nato-Manöver: Tausende Soldaten in Sachsen unterwegs

Tausende Soldaten aus Deutschland beteiligen sich in den kommenden Monaten an einer Nato-Übung. Auch in Sachsen sind sie unterwegs.

Sachsen - Tausende Soldaten aus Deutschland beteiligen sich in den kommenden Monaten an einer Nato-Übung. Seit Freitag sind sie auch in Sachsen unterwegs. Fahrzeuge der Bundeswehr rollen wieder über sächsische Autobahnen. © imago/BildFunkMV Rund 100 Fahrzeuge der Bundeswehr rollen seit Freitag durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Es handelt sich nach Angaben des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr um einen Militärverband der Deutsch-Französischen Brigade, der vom Truppenübungsplatz Oberlausitz (Sachsen) nach Möckern im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) verlegt wird. Von da aus geht es dann in die Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich von Magdeburg.

Der Konvoi, unter anderem bestehend aus vierachsigen gepanzerten Transportkraftfahrzeugen, ist im Rahmen der Nato-Übung "Steadfast Defender" ("Standhafter Verteidiger") unterwegs. Sachsen Sachsens Klima-Minister mahnt im Bundesrat: "Dumping-Attacken gefährden uns!" An der viermonatigen Übung nehmen nach Bundeswehrangaben rund 90.000 Kräfte aller Nato-Mitgliedsstaaten sowie Schweden teil. Insgesamt würden die Soldaten etwa 350 Kilometer zurücklegen – überwiegend auf Autobahnen und Bundesstraßen. Zu den Fahrzeugen sollte möglichst großer Abstand gehalten werden, bittet die Bundeswehr. Außerdem sollten andere Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen nicht zwischen die bis zu drei Kilometer langen und langsamen Kolonnen fahren.

Titelfoto: imago/BildFunkMV