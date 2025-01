03.01.2025 19:31 Dumm gelaufen! Karthallen-Einbrecher verlieren Nummernschild auf der Flucht

Am Mittwoch wurde in eine Karthalle in Mülsen eingebrochen. Auf der Flucht verloren die Täter ihr Nummernschild - mittlerweile wurde ein Verdächtiger gefasst.

Von Sebastian Gogol

Mülsen - Am Neujahrstag brachen zwei Diebe in die Motorsport-Arena Mülsen (Landkreis Zwickau) an der Niedermülsener Hauptstraße ein - mit wenig Geschick. Einer der Täter wurde inzwischen gefasst. Der Einbruch verlief kurios, endete mit einem Unfall und verletzten Polizisten. Geschäftsführer Roberto Urlaß (63, l.) und Mitarbeiter Nico Stroh (50) zeigen den Stein, den die Täter in die Scheibe des Rolltors warfen. © Kristin Schmidt Roberto Urlaß (63), Geschäftsführer der Motorsport-Arena, erhielt gegen 21.45 Uhr eine Alarmmeldung auf sein Handy. Sofort alarmierte er die Polizei und fuhr gemeinsam mit einem Kollegen zur Halle. "Die Täter hatten zunächst einen Zaun überwunden und dann die Plexiglasscheibe eines Rolltors mit einem Stein eingeschlagen, um einzudringen" so Urlaß. Ihr Fluchtauto, ein Seat, ließen sie unten am Tor stehen. "Oben angekommen, mussten sie erst einmal verschnaufen, wie Überwachungsvideos zeigen", so Urlaß. Offenbar war ihnen der Weg zur Halle zu anstrengend. Zwickau Autoexperten befürchten: VW-Kompromiss kann für Sachsens Werke zum Tod auf Raten werden In der Halle durchwühlten die Einbrecher ein Büro und stahlen lediglich eine Flasche Bier. Beim Verlassen des Geländes warfen sie die Flasche weg, als sie die Scheinwerfer eines Autos bemerkten, und flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Dank des notierten Nummernschilds nahm die Polizei die Spur auf. Geschäftsführer Roberto Urlaß (63) hat über sein Smartphone Zugriff auf die Überwachunskameras der Arena. © Kristin Schmidt Nach Karthallen-Einbruch: Verdächtiger rastet aus! Die Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen die Täter bei ihrem "Beutezug". © privat Auf ihrer Flucht rasten die Täter durch den Ort und kollidierten an der Kreuzung Dresdner Straße/St. Jacober Nebenstraße mit einem VW Tiguan. Der Schaden betrug rund 13.000 Euro, die VW-Fahrerin (69) blieb unverletzt. Zu blöd: Bei dem Unfall verloren die Täter ihr Nummernschild, was die Ermittlungen enorm erleichterte. Am Donnerstagmorgen wurde ein 21-jähriger Verdächtiger gefasst. Er hatte seinen Seat als gestohlen gemeldet, verstrickte sich jedoch auf dem Polizeirevier in Widersprüche. Zwickau Marode Straßen! Zwickauer Landrat fordert mehr Unterstützung vom Freistaat Als er festgenommen werden sollte, attackierte er die Beamten, beschädigte Inventar und verletzte zwei Polizisten, die ärztlich versorgt werden mussten. Zudem fanden die Beamten Drogen bei ihm. An dieser Kreuzung krachten die Täter auf ihrer Flucht mit einem VW zusammen. © Kristin Schmidt Die Liste der Anzeigen umfasst Diebstahl, Drogenbesitz, Fahrerflucht, Vortäuschung einer Straftat und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Titelfoto: Kristin Schmidt, privat