19.07.2024 11:43 Beißender Geruch in Pößneck: Labor hat "Substanz" untersucht, Kripo ermittelt!

In der Weidenäckerstraße in Pößneck ist es in dieser Woche zu einem Großeinsatz gekommen. Eine Substanz wurde untersucht. Nun ermittelt die Kripo.

Von Carsten Jentzsch

Pößneck - Sieben Menschen landeten im Krankenhaus, Geschäfte blieben geschlossen! In der Weidenäckerstraße in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) kam es in dieser Woche zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei. Ein beißender Geruch war gemeldet worden. Inzwischen sind neue Details bekannt! Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei ist es am Dienstag in der Weidenäckerstraße gekommen. © NEWS5 / Max Rehe Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei am Donnerstag eine Untersuchung einer bis dato unbekannten "Substanz" durch ein Labor vorgenommen worden. Den Angaben zufolge wurde dabei festgestellt, dass es sich um eine "handelsübliche chemisch hergestellte Substanz" handelt, die im Außenbereich des Marktes in Pößneck in der Weidenäckerstraße lokalisiert werden konnte. Der Geruch ist auf diese Substanz zurückzuführen, wie TAG24 im Gespräch mit der Polizei erfuhr. Aufgrund der Auswertung wurden Ermittlungen wegen des Verdachts einer Umweltstraftat sowie der gefährlichen Körperverletzung durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Thüringen Mysteriöser Geruch in Pößneck: Was haben die Ermittlungen ergeben? Am Donnerstag hieß es noch vonseiten der Uniformierten, dass die Ermittlungen nach jetzigem Stand keinen Hinweis auf eine Straftat ergeben haben. In der Weidenäckerstraße war es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehren, dem Rettungsdienst und der Polizei gekommen. Ein beißender Geruch wurde gemeldet. Objekte wieder freigegeben Sieben Menschen landeten im Krankenhaus, wie aus früheren Angaben der Polizei hervorging. Ein Baumarkt sowie angrenzende Märkte wurden evakuiert. Auch am Folgetag war es zu weiteren Untersuchungen gekommen. Am gestrigen Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass die Maßnahmen in der Weidenäckerstraße beendet und die betroffenen Objekte wieder freigegeben worden seien.

Titelfoto: NEWS5 / Max Rehe