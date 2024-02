Halbfinale ausgelost: Jena-Derby im Thüringen-Pokal!

Apolda - Bei der Hallenlandesmeisterschaft des Thüringer Fußballverbandes sind am Sonntag die Halbfinal-Partien im Landespokal ausgelost worden. In Jena kommt es zum Derby!

Apropos Meuselwitz: Die Kicker aus dem Altenburger Land hatten in einem hochdramatischen Viertelfinale den dritten Thüringer Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt rausgeworfen . Im Elfmeterschießen hatte man offenbar die besseren Nerven auf seiner Seite.

In der zweiten Halbfinal-Partie empfängt ebenfalls ein Thüringenligist einen höherklassigen Regionalligisten. FC Thüringen Weida gegen ZFC Meuselwitz lautet das Duell.

Das "Heimrecht" hat der unterklassige SV Schott Jena, der in der Thüringenliga momentan auf Rang acht steht.

Fans und Sympathisanten, die es mit dem SV Schott Jena oder dem FC Carl Zeiss Jena halten, müssen im März keine längere Anreise in Kauf nehmen, treffen die beiden Jena-Klubs doch auf der Zielgeraden der aktuellen Landespokal-Saison aufeinander. Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand war die "Losfee", die das Jena-Derby bescherte.

Als Spieltermin für die ausgelosten Paarungen ist das Wochenende am 23./24. März angedacht. Sollten sich die beiden Favoriten durchsetzen, wird das Finale in Meuselwitz stattfinden - das wurde am Sonntag ebenfalls ausgelost.